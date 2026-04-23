Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 23/4/2026: Tiếp tục giảm Giá sầu riêng hôm nay 23/4/2026 tiếp tục giảm từ 2.000 đến 5.000 đồng/kg tại nhiều khu vực trọng điểm phía Nam, với Ri6 loại A còn 55.000 – 60.000 đồng/kg và sầu riêng Thái loại A dao động 100.000 – 105.000 đồng/kg

Giá sầu riêng tại miền Tây và Đông Nam Bộ hôm nay

Khảo sát tại các kho thu mua khu vực Tây Nam Bộ ngày 23/4/2026 cho thấy giá sầu riêng đồng loạt thấp hơn tuần trước. Mức giảm phổ biến từ 2.000 đến 5.000 đồng/kg tùy giống và phân loại chất lượng.

Giống / Phân loại Giá (đồng/kg) Thay đổi Ri6 loại A 55.000 – 60.000 ▼2.000–5.000 Ri6 loại B 40.000 – 45.000

Ri6 loại C 28.000 – 32.000

Thái VIP 120.000 – 125.000

Thái loại A 100.000 – 105.000 ▼2.000–5.000 Thái loại B 85.000 – 90.000

Thái loại C 60.000 – 65.000

Musang King loại A 105.000 – 110.000

Musang King loại B 85.000 – 95.000

Black Thorn loại A 135.000 – 145.000

Chuồng Bò / Sáu Hữu 55.000 – 70.000



Black Thorn hiện là giống có giá cao nhất thị trường, đạt 135.000 – 145.000 đồng/kg loại A. Thái VIP giữ vị trí thứ hai với 120.000 – 125.000 đồng/kg. Ri6 loại C và các giống phổ thông như Chuồng Bò có mức giá thấp nhất, chỉ từ 28.000 đến 32.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá sầu riêng hôm nay thấp hơn miền Tây. Ri6 loại A chỉ còn 54.000 – 58.000 đồng/kg, thấp hơn khoảng 2.000 đồng so với Tây Nam Bộ. Sầu riêng Thái loại A dao động 90.000 – 100.000 đồng/kg, phản ánh áp lực nguồn cung đang gia tăng khi bước vào chính vụ thu hoạch.

Thông quan sang Trung Quốc rút ngắn còn 5–6 ngày

Một tín hiệu tích cực với ngành sầu riêng là thời gian thông quan sang Trung Quốc đã được rút ngắn đáng kể, chỉ còn khoảng 5 – 6 ngày thay vì kéo dài tới 20 ngày như trước. Việc rút ngắn thời gian vận chuyển giúp giảm hao hụt, duy trì chất lượng trái tốt hơn và tiết kiệm chi phí logistics, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của sầu riêng Việt Nam trên thị trường xuất khẩu.

Tuy nhiên, lợi thế thông quan nhanh chưa đủ để kéo giá sầu riêng hôm nay phục hồi trong bối cảnh nguồn cung tăng mạnh. Áp lực dư cung vẫn là yếu tố chi phối chính, đặc biệt khi nhiều vùng trồng đồng loạt bước vào cao điểm thu hoạch trong cùng một thời điểm.

Diện tích trồng vượt quy hoạch — rủi ro dài hạn cho ngành sầu riêng

Diện tích trồng sầu riêng đang tăng nhanh vượt quy hoạch tại nhiều địa phương, với nhiều khu vực phát triển tự phát, không đảm bảo điều kiện thổ nhưỡng và hạ tầng thu hoạch. Tình trạng này không chỉ làm gia tăng rủi ro về chất lượng sản phẩm mà còn là nguyên nhân cơ cấu khiến thị trường dễ rơi vào cung vượt cầu, kéo giá sầu riêng xuống thấp như hiện nay.

Yêu cầu liên kết sản xuất theo chuỗi, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và đáp ứng tiêu chí xuất khẩu ngày càng trở nên cấp thiết. Thông quan nhanh mang lại cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra đòi hỏi khắt khe hơn về chất lượng và tính đồng đều của lô hàng. Nếu không có điều chỉnh kịp thời trong cơ cấu sản xuất, lợi thế logistics có thể nhanh chóng bị triệt tiêu bởi áp lực cạnh tranh từ Thái Lan và Malaysia trên thị trường Trung Quốc.