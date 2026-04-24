Thị trường

Giá sầu riêng hôm nay 24/4/2026: RI6 52.000-60.000 đồng/kg

Quốc Duẩn 24/04/2026 14:44

Giá sầu riêng hôm nay 24/4/2026 ổn định tại các vùng trồng trọng điểm do nhu cầu thu mua thấp. RI6 loại đẹp dao động 52.000-60.000 đồng/kg, sầu riêng Thái tuyển 72.000-90.000 đồng/kg. Giá sầu riêng xô phổ biến 25.000-50.000 đồng/kg tùy loại và khu vực.

Giá sầu riêng Tây Nam Bộ hôm nay 24/4/2026

Giá sầu riêng RI6 loại đẹp tại Tây Nam Bộ là 55.000-60.000 đồng/kg, giảm nhẹ so với 60.000-65.000 đồng/kg ngày 22/4/2026. Giá mua sầu riêng RI6 xô ở mức 25.000-28.000 đồng/kg, không đổi. Sầu riêng Thái đẹp lựa 85.000-90.000 đồng/kg, xô 45.000-50.000 đồng/kg, chênh lệch mua bán khoảng 40.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng Đông Nam Bộ hôm nay 24/4/2026

Giá sầu riêng RI6 đẹp lựa tại Đông Nam Bộ duy trì 55.000-60.000 đồng/kg, xô 25.000-30.000 đồng/kg so với phiên trước. Sầu riêng Thái đẹp lựa 75.000-85.000 đồng/kg, xô 40.000-50.000 đồng/kg. Chênh lệch giá mua bán sầu riêng Thái khoảng 35.000-40.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng Tây Nguyên hôm nay 24/4/2026

Giá sầu riêng RI6 đạt chuẩn tại Tây Nguyên là 52.000-54.000 đồng/kg, xô 25.000-30.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái tuyển 72.000-74.000 đồng/kg, xô 32.000-35.000 đồng/kg, không thay đổi. Chênh lệch mua bán ở mức thấp nhất 20.000-25.000 đồng/kg do thanh khoản ổn định.

Bảng giá sầu riêng hôm nay 24/4/2026 (đồng/kg)
Khu vực Loại Giá 24/4 Giá 22/4 Thay đổi
Tây Nam BộRI6 Đẹp55.000–60.00060.000–65.000-
Tây Nam BộRI6 Xô25.000–28.00025.000–28.000-
Tây Nam BộThái Đẹp85.000–90.00085.000–90.000-
Đông Nam BộRI6 Đẹp55.000–60.00055.000–60.000-
Tây NguyênRI6 Đẹp52.000–54.00052.000–54.000-

Xu hướng và phát triển giá sầu riêng

Giá sầu riêng hôm nay ổn định do nhu cầu thu mua thấp từ thị trường nội địa và xuất khẩu. Tại Nghĩa Trung Đồng Nai, sầu riêng có diện tích 5.685 ha với năng suất 18 tấn/ha, chất lượng cao cơm vàng hạt lép. UBND xã hợp tác với Tập đoàn Chánh Thu xây dựng thương hiệu sầu riêng Nghĩa Trung đạt chuẩn VietGAP cho xuất khẩu.

