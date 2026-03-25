Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 25/3/2026: Nhu cầu thấp, giá RI6 và sầu Thái giữ nguyên Giá sầu riêng hôm nay 25/3/2026 ổn định do nhu cầu thấp, RI6 và sầu Thái duy trì mức giá tại các vùng trồng trọng điểm

Giá sầu riêng hôm nay 25/3/2026 tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang khi nhu cầu thu mua chưa cải thiện, khiến giá tại các vùng trồng không biến động.

Giá sầu riêng theo từng khu vực

Tại Tây Nam Bộ, RI6 loại 1 ở mức 55.000 – 60.000 đồng/kg, hàng xô 25.000 – 28.000 đồng/kg. Sầu Thái loại tuyển đạt 85.000 – 90.000 đồng/kg, hàng xô 45.000 – 50.000 đồng/kg.

Tại Đông Nam Bộ, RI6 loại đẹp duy trì 55.000 – 60.000 đồng/kg, hàng xô 25.000 – 30.000 đồng/kg. Sầu Thái loại tuyển đạt 75.000 – 85.000 đồng/kg, hàng xô 40.000 – 50.000 đồng/kg.

Tại Tây Nguyên, RI6 đạt 52.000 – 54.000 đồng/kg, hàng xô 25.000 – 30.000 đồng/kg. Sầu Thái loại tuyển 72.000 – 74.000 đồng/kg, hàng xô 32.000 – 35.000 đồng/kg.

Tên loại Sầu Riêng

Ngày 25/3/2026

Ngày 24/3/2026

Thay đổi

KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ

RI6 Đẹp Lựa

55.000 – 60.000

60.000 - 65.000

-

RI6 Xô

25.000 – 28.000

25.000 - 28.000

-

Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa

85.000 – 90.000

85.000 - 90.000

-

Sầu Riêng Thái Mua Xô

45.000 – 50.000

45.000 – 50.000

-

KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

RI6 Đẹp Lựa

55.000 – 60.000

55.000 - 60.000

-

RI6 Xô

25.000 – 30.000

25.000 - 30.000

-

Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa

75.000 – 85.000

75.000 - 85.000

-

Sầu Riêng Thái Mua Xô

40.000 – 50.000

40.000 – 50.000

-

KHU VỰC TÂY NGUYÊN

RI6 Đẹp Lựa

52.000 – 54.000

52.000 – 54.000

-

RI6 Xô

25.000 – 30.000

25.000 - 30.000

-

Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa

72.000 – 74.000

72.000 – 74.000

-

Sầu Riêng Thái Mua Xô

32.000 – 35.000

32.000 – 35.000

-



Siết chặt quản lý thị trường

Các quy định mới yêu cầu toàn bộ hoạt động thu mua, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng phải tuân thủ pháp luật, bảo đảm minh bạch và truy xuất nguồn gốc.

Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý gian lận thương mại, kiểm soát mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Giá sầu riêng hôm nay 25/3/2026 phản ánh thị trường đang duy trì cân bằng, trong khi hoạt động quản lý được siết chặt.