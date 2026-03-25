Giá sầu riêng hôm nay 25/3/2026: Nhu cầu thấp, giá RI6 và sầu Thái giữ nguyên

Quốc Duẩn 25/03/2026 11:56

Giá sầu riêng hôm nay 25/3/2026 ổn định do nhu cầu thấp, RI6 và sầu Thái duy trì mức giá tại các vùng trồng trọng điểm

Giá sầu riêng hôm nay 25/3/2026 tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang khi nhu cầu thu mua chưa cải thiện, khiến giá tại các vùng trồng không biến động.

Giá sầu riêng theo từng khu vực

Tại Tây Nam Bộ, RI6 loại 1 ở mức 55.000 – 60.000 đồng/kg, hàng xô 25.000 – 28.000 đồng/kg. Sầu Thái loại tuyển đạt 85.000 – 90.000 đồng/kg, hàng xô 45.000 – 50.000 đồng/kg.

Tại Đông Nam Bộ, RI6 loại đẹp duy trì 55.000 – 60.000 đồng/kg, hàng xô 25.000 – 30.000 đồng/kg. Sầu Thái loại tuyển đạt 75.000 – 85.000 đồng/kg, hàng xô 40.000 – 50.000 đồng/kg.

Tại Tây Nguyên, RI6 đạt 52.000 – 54.000 đồng/kg, hàng xô 25.000 – 30.000 đồng/kg. Sầu Thái loại tuyển 72.000 – 74.000 đồng/kg, hàng xô 32.000 – 35.000 đồng/kg.

Tên loại Sầu Riêng
Ngày 25/3/2026
Ngày 24/3/2026
Thay đổi
KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ
RI6 Đẹp Lựa
55.000 – 60.000
60.000 - 65.000
-
RI6 Xô
25.000 – 28.000
25.000 - 28.000
-
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa
85.000 – 90.000
85.000 - 90.000
-
Sầu Riêng Thái Mua Xô
45.000 – 50.000
45.000 – 50.000
-
KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
RI6 Đẹp Lựa
55.000 – 60.000
55.000 - 60.000
-
RI6 Xô
25.000 – 30.000
25.000 - 30.000
-
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa
75.000 – 85.000
75.000 - 85.000
-
Sầu Riêng Thái Mua Xô
40.000 – 50.000
40.000 – 50.000
-
KHU VỰC TÂY NGUYÊN
RI6 Đẹp Lựa
52.000 – 54.000
52.000 – 54.000
-
RI6 Xô
25.000 – 30.000
25.000 - 30.000
-
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa
72.000 – 74.000
72.000 – 74.000
-
Sầu Riêng Thái Mua Xô
32.000 – 35.000
32.000 – 35.000
-
Giá sầu riêng hôm nay 25/3/2026: Nhu cầu thấp, giá RI6 và sầu Thái giữ nguyên

Siết chặt quản lý thị trường

Các quy định mới yêu cầu toàn bộ hoạt động thu mua, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng phải tuân thủ pháp luật, bảo đảm minh bạch và truy xuất nguồn gốc.

Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý gian lận thương mại, kiểm soát mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Giá sầu riêng hôm nay 25/3/2026 phản ánh thị trường đang duy trì cân bằng, trong khi hoạt động quản lý được siết chặt.

