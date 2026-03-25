Giá sầu riêng hôm nay 25/3/2026: Nhu cầu thấp, giá RI6 và sầu Thái giữ nguyên
Giá sầu riêng hôm nay 25/3/2026 tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang khi nhu cầu thu mua chưa cải thiện, khiến giá tại các vùng trồng không biến động.
Giá sầu riêng theo từng khu vực
Tại Tây Nam Bộ, RI6 loại 1 ở mức 55.000 – 60.000 đồng/kg, hàng xô 25.000 – 28.000 đồng/kg. Sầu Thái loại tuyển đạt 85.000 – 90.000 đồng/kg, hàng xô 45.000 – 50.000 đồng/kg.
Tại Đông Nam Bộ, RI6 loại đẹp duy trì 55.000 – 60.000 đồng/kg, hàng xô 25.000 – 30.000 đồng/kg. Sầu Thái loại tuyển đạt 75.000 – 85.000 đồng/kg, hàng xô 40.000 – 50.000 đồng/kg.
Tại Tây Nguyên, RI6 đạt 52.000 – 54.000 đồng/kg, hàng xô 25.000 – 30.000 đồng/kg. Sầu Thái loại tuyển 72.000 – 74.000 đồng/kg, hàng xô 32.000 – 35.000 đồng/kg.
|Tên loại Sầu Riêng
|Ngày 25/3/2026
|Ngày 24/3/2026
|Thay đổi
|KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ
|RI6 Đẹp Lựa
|55.000 – 60.000
|60.000 - 65.000
|-
|RI6 Xô
|25.000 – 28.000
|25.000 - 28.000
|-
|Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa
|85.000 – 90.000
|85.000 - 90.000
|-
|Sầu Riêng Thái Mua Xô
|45.000 – 50.000
|45.000 – 50.000
|-
|KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
|RI6 Đẹp Lựa
|55.000 – 60.000
|55.000 - 60.000
|-
|RI6 Xô
|25.000 – 30.000
|25.000 - 30.000
|-
|Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa
|75.000 – 85.000
|75.000 - 85.000
|-
|Sầu Riêng Thái Mua Xô
|40.000 – 50.000
|40.000 – 50.000
|-
|KHU VỰC TÂY NGUYÊN
|RI6 Đẹp Lựa
|52.000 – 54.000
|52.000 – 54.000
|-
|RI6 Xô
|25.000 – 30.000
|25.000 - 30.000
|-
|Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa
|72.000 – 74.000
|72.000 – 74.000
|-
|Sầu Riêng Thái Mua Xô
|32.000 – 35.000
|32.000 – 35.000
|-
Siết chặt quản lý thị trường
Các quy định mới yêu cầu toàn bộ hoạt động thu mua, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng phải tuân thủ pháp luật, bảo đảm minh bạch và truy xuất nguồn gốc.
Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý gian lận thương mại, kiểm soát mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.
Giá sầu riêng hôm nay 25/3/2026 phản ánh thị trường đang duy trì cân bằng, trong khi hoạt động quản lý được siết chặt.