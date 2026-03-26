Giá sầu riêng hôm nay 26/3/2026: Đi ngang, thị trường giao dịch chậm Giá sầu riêng hôm nay 26/3/2026 ổn định tại nhiều vùng, RI6 dao động 52.000 – 60.000 đồng/kg, sầu riêng Thái từ 72.000 – 90.000 đồng/kg

Giá sầu riêng hôm nay 26/3/2026

Theo dữ liệu cập nhật ngày 26/3, thị trường sầu riêng trong nước diễn biến trầm lắng do nhu cầu thu mua chưa cải thiện. Giá tại các vùng trồng trọng điểm duy trì ổn định.

Khu vực Tây Nam Bộ

Sầu riêng RI6 loại đẹp có giá 55.000 – 60.000 đồng/kg, giảm so với mức 60.000 – 65.000 đồng/kg của ngày trước. Hàng xô giữ mức 25.000 – 28.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái loại đẹp dao động 85.000 – 90.000 đồng/kg, hàng xô ở mức 45.000 – 50.000 đồng/kg.

Khu vực Đông Nam Bộ

Giá sầu riêng không có nhiều thay đổi. RI6 loại đẹp ở mức 55.000 – 60.000 đồng/kg, hàng xô từ 25.000 – 30.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái loại tuyển dao động 75.000 – 85.000 đồng/kg, hàng xô ở mức 40.000 – 50.000 đồng/kg.

Khu vực Tây Nguyên

Sầu riêng RI6 đạt chuẩn có giá 52.000 – 54.000 đồng/kg, hàng xô từ 25.000 – 30.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái loại đẹp duy trì mức 72.000 – 74.000 đồng/kg, hàng xô dao động 32.000 – 35.000 đồng/kg.

Bảng giá sầu riêng ngày 26/3/2026

Loại Khu vực Giá (đồng/kg) So với hôm trước RI6 đẹp Tây Nam Bộ 55.000 – 60.000 Giảm RI6 xô Tây Nam Bộ 25.000 – 28.000 Ổn định Thái đẹp Tây Nam Bộ 85.000 – 90.000 Ổn định Thái xô Tây Nam Bộ 45.000 – 50.000 Ổn định RI6 đẹp Đông Nam Bộ 55.000 – 60.000 Ổn định RI6 xô Đông Nam Bộ 25.000 – 30.000 Ổn định Thái đẹp Đông Nam Bộ 75.000 – 85.000 Ổn định Thái xô Đông Nam Bộ 40.000 – 50.000 Ổn định RI6 đẹp Tây Nguyên 52.000 – 54.000 Ổn định RI6 xô Tây Nguyên 25.000 – 30.000 Ổn định Thái đẹp Tây Nguyên 72.000 – 74.000 Ổn định Thái xô Tây Nguyên 32.000 – 35.000 Ổn định

Diễn biến thị trường sầu riêng

Tại An Giang, nhiều diện tích sầu riêng trái vụ chuẩn bị thu hoạch với giá cao hơn cùng kỳ năm trước. Nhờ canh tác nghịch vụ, nhiều nhà vườn đạt lợi nhuận cao.

Tại xã Nhơn Mỹ, sầu riêng Musang King được thu mua tại vườn với giá 120.000 – 125.000 đồng/kg. Đây là giống sầu riêng chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng.

Khu vực này có khoảng 50 ha sầu riêng, chủ yếu chuyển đổi từ đất trồng lúa sang cây ăn trái giá trị cao.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cân nhắc khi mở rộng diện tích để tránh nguy cơ dư cung trong thời gian tới.