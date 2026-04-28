Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 28/4: Sầu riêng Thái 125.000 đồng/kg Giá sầu riêng hôm nay 28/4/2026 dao động từ 28.000 – 145.000 đồng/kg, trong đó sầu Thái loại A đạt tới 125.000 đồng/kg, còn Ri6 giảm mạnh xuống chỉ từ 28.000 đồng/kg. Giá sầu riêng đang phân hóa rõ giữa các phân khúc do nguồn cung tăng nhanh vào chính vụ.

Giá sầu riêng hôm nay tại miền Tây giảm mạnh ở Ri6

Giá sầu riêng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Cai Lậy và Đồng Tháp ghi nhận mức giá cao nhất với sầu Thái VIP loại A từ 118.000 – 125.000 đồng/kg. Loại B dao động 108.000 – 115.000 đồng/kg, còn loại C thường giao dịch theo lô.

Ở nhóm sầu Thái mẫu dễ, loại A hiện ở mức 100.000 – 105.000 đồng/kg, loại B từ 85.000 – 90.000 đồng/kg và loại C phổ biến 60.000 – 65.000 đồng/kg.

Ngược lại, giá sầu riêng Ri6 giảm rõ rệt. Loại A chỉ còn 55.000 – 60.000 đồng/kg, loại B ở mức 40.000 – 45.000 đồng/kg, còn loại C xuống thấp 28.000 – 32.000 đồng/kg.

Sầu riêng cao cấp vẫn giữ giá cao

Giá sầu riêng ở phân khúc cao cấp vẫn duy trì mức cao nhờ nhu cầu xuất khẩu ổn định. Sầu riêng Musang King loại A dao động 105.000 – 110.000 đồng/kg, loại B từ 85.000 – 95.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Black Thorn tiếp tục là dòng có giá cao nhất thị trường. Loại A đạt 135.000 – 145.000 đồng/kg, loại B từ 110.000 – 125.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giá sầu riêng giảm

Giá sầu riêng hôm nay giảm chủ yếu do nguồn cung tăng mạnh khi bước vào vụ thu hoạch chính. Diện tích trồng mở rộng từ các năm trước đang cho sản lượng lớn trong năm 2026.

Chi phí logistics tăng từ 10–20% do giá nhiên liệu tăng cũng làm giảm biên lợi nhuận của doanh nghiệp, khiến giá thu mua tại vườn bị điều chỉnh xuống.

Ngoài ra, cạnh tranh từ nguồn cung khu vực Đông Nam Á cũng tạo áp lực lên giá sầu riêng, đặc biệt ở phân khúc trung bình.

Thị trường xuất khẩu ảnh hưởng trực tiếp đến giá

Theo Platinum Prime Rise, nguồn cung sầu riêng từ Thái Lan năm 2026 được đánh giá có chất lượng cao, dự kiến xuất khẩu sang Trung Quốc vượt 1 triệu tấn, với giá trị hơn 150 tỷ baht.

Nhu cầu từ Trung Quốc vẫn là yếu tố quyết định lớn nhất đến giá sầu riêng khu vực. Khi thị trường này tiêu thụ tốt, giá các dòng cao cấp thường giữ ổn định.

Giá sầu riêng trong ngắn hạn có xu hướng tiếp tục biến động do nguồn cung vẫn ở mức cao. Nhóm Ri6 có thể duy trì mức thấp nếu sản lượng chưa giảm.

Ở chiều ngược lại, các dòng cao cấp như Musang King và Black Thorn có khả năng giữ giá nhờ nhu cầu ổn định từ thị trường quốc tế.