Giá sầu riêng hôm nay 29/4/2026 duy trì ổn định

Giá sầu riêng hôm nay 29/4/2026 duy trì mặt bằng ổn định trên cả ba vùng trọng điểm: Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Mức giá phổ biến cho sầu riêng RI6 loại đẹp là 52.000 – 60.000 đồng/kg, sầu riêng Thái loại tuyển từ 72.000 – 90.000 đồng/kg.

Áp lực cạnh tranh từ Thái Lan và chi phí vận chuyển tăng cao có thể ảnh hưởng đến giá sầu riêng trong những tuần tới. Nhà vườn và thương lái cần cập nhật giá sầu riêng hàng ngày để có quyết định kinh doanh phù hợp.