Giá sầu riêng hôm nay 30/3/2026: Sức cầu thu mua ở mức yếu

Theo khảo sát ngày 30/3, sức cầu thu mua ở mức yếu, giá các vùng trồng chính đi ngang so với ngày 28/3. Cập nhật chi tiết theo khu vực:

Khu vực Tây Nam Bộ

Loại sầu riêng Giá ngày 30/3 (đồng/kg) So với 28/3 RI6 Đẹp Lựa 55.000 – 60.000 Không đổi RI6 Xô 25.000 – 28.000 Không đổi Sầu riêng Thái Đẹp Lựa 85.000 – 90.000 Không đổi Sầu riêng Thái Xô 45.000 – 50.000 Không đổi

Khu vực Đông Nam Bộ

Loại sầu riêng Giá ngày 30/3 (đồng/kg) So với 28/3 RI6 Đẹp Lựa 55.000 – 60.000 Không đổi RI6 Xô 25.000 – 30.000 Không đổi Sầu riêng Thái Đẹp Lựa 75.000 – 85.000 Không đổi Sầu riêng Thái Xô 40.000 – 50.000 Không đổi

Khu vực Tây Nguyên

Loại sầu riêng Giá ngày 30/3 (đồng/kg) So với 28/3 RI6 Đẹp Lựa 52.000 – 54.000 Không đổi RI6 Xô 25.000 – 30.000 Không đổi Sầu riêng Thái Đẹp Lựa 72.000 – 74.000 Không đổi Sầu riêng Thái Xô 32.000 – 35.000 Không đổi

Thông tin kiểm soát nông sản xuất khẩu sang EU

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang EU bị kiểm tra tần suất 20% tại cửa khẩu. Thanh long 30%, ớt 50%, đậu bắp 50%, chanh leo chưa bị kiểm soát tăng cường.

Lượng cảnh báo không tuân thủ về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam giảm mạnh: năm 2024 có 64 cảnh báo, năm 2025 chỉ còn 17 cảnh báo.

Bộ đã chỉ đạo truy xuất nguồn gốc, khắc phục vi phạm và làm việc với Tổng vụ Y tế và An toàn thực phẩm EU (DG‑SANTE). Kết quả thanh tra đối với ớt, thanh long, sầu riêng được phía EU đánh giá cao. Dự kiến tháng 5/2026, bộ sẽ có báo cáo để DG‑SANTE xem xét giảm tần suất kiểm tra với các mặt hàng nông sản chủ lực.