Giá sầu riêng hôm nay 30/3/2026: Sức cầu thu mua ở mức yếu

Quốc Duẩn 30/03/2026 11:42

Giá sầu riêng hôm nay 30/3/2026: RI6 52.000-60.000 đ/kg, Thái 72.000-90.000 đ/kg. EU kiểm soát 20% sầu riêng nhập khẩu, cảnh báo dư lượng thuốc BVTV giảm

Giá sầu riêng hôm nay 30/3/2026

Theo khảo sát ngày 30/3, sức cầu thu mua ở mức yếu, giá các vùng trồng chính đi ngang so với ngày 28/3. Cập nhật chi tiết theo khu vực:

Khu vực Tây Nam Bộ

Loại sầu riêng Giá ngày 30/3 (đồng/kg) So với 28/3
RI6 Đẹp Lựa55.000 – 60.000Không đổi
RI6 Xô25.000 – 28.000Không đổi
Sầu riêng Thái Đẹp Lựa85.000 – 90.000Không đổi
Sầu riêng Thái Xô45.000 – 50.000Không đổi

Khu vực Đông Nam Bộ

Loại sầu riêng Giá ngày 30/3 (đồng/kg) So với 28/3
RI6 Đẹp Lựa55.000 – 60.000Không đổi
RI6 Xô25.000 – 30.000Không đổi
Sầu riêng Thái Đẹp Lựa75.000 – 85.000Không đổi
Sầu riêng Thái Xô40.000 – 50.000Không đổi

Khu vực Tây Nguyên

Loại sầu riêng Giá ngày 30/3 (đồng/kg) So với 28/3
RI6 Đẹp Lựa52.000 – 54.000Không đổi
RI6 Xô25.000 – 30.000Không đổi
Sầu riêng Thái Đẹp Lựa72.000 – 74.000Không đổi
Sầu riêng Thái Xô32.000 – 35.000Không đổi
Giá sầu riêng hôm nay 30/3/2026: Sức cầu thu mua ở mức yếu

Thông tin kiểm soát nông sản xuất khẩu sang EU

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang EU bị kiểm tra tần suất 20% tại cửa khẩu. Thanh long 30%, ớt 50%, đậu bắp 50%, chanh leo chưa bị kiểm soát tăng cường.

Lượng cảnh báo không tuân thủ về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam giảm mạnh: năm 2024 có 64 cảnh báo, năm 2025 chỉ còn 17 cảnh báo.

Bộ đã chỉ đạo truy xuất nguồn gốc, khắc phục vi phạm và làm việc với Tổng vụ Y tế và An toàn thực phẩm EU (DG‑SANTE). Kết quả thanh tra đối với ớt, thanh long, sầu riêng được phía EU đánh giá cao. Dự kiến tháng 5/2026, bộ sẽ có báo cáo để DG‑SANTE xem xét giảm tần suất kiểm tra với các mặt hàng nông sản chủ lực.

