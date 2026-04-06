Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 6/4/2026: Đi ngang, sức mua vẫn yếu Giá sầu riêng hôm nay 6/4/2026 tiếp tục đi ngang tại các vùng trồng lớn. Thị trường trầm lắng do sức mua chưa tăng

Giá sầu riêng hôm nay 6/4/2026 tại các vùng trồng

Giá sầu riêng hôm nay duy trì ổn định tại nhiều khu vực trồng trọng điểm. Thị trường chưa ghi nhận biến động đáng kể do nhu cầu thu mua còn yếu. Mặt bằng giá phổ biến giữ nguyên so với những ngày trước.

Khu vực Tây Nam Bộ

Tại Tây Nam Bộ, sầu riêng RI6 loại đẹp được giao dịch trong khoảng 55.000 – 60.000 đồng/kg. Hàng xô dao động từ 25.000 – 28.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại tuyển giữ mức 85.000 – 90.000 đồng/kg, còn hàng xô ở mức 45.000 – 50.000 đồng/kg.

Khu vực Đông Nam Bộ

Giá sầu riêng tại Đông Nam Bộ tiếp tục đi ngang. RI6 loại đẹp giữ mức 55.000 – 60.000 đồng/kg, hàng xô từ 25.000 – 30.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại tuyển dao động 75.000 – 85.000 đồng/kg, hàng xô từ 40.000 – 50.000 đồng/kg.

Khu vực Tây Nguyên

Tại Tây Nguyên, giá RI6 đạt chuẩn dao động quanh 52.000 – 54.000 đồng/kg, hàng xô từ 25.000 – 30.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại đẹp ở mức 72.000 – 74.000 đồng/kg, hàng xô phổ biến 32.000 – 35.000 đồng/kg.

So sánh giá sầu riêng hôm nay với phiên trước

So với ngày 4/4/2026, giá sầu riêng hôm nay không có biến động rõ rệt. Hầu hết các phân khúc từ hàng đẹp đến hàng xô đều giữ nguyên mức giá. Thị trường duy trì trạng thái ổn định trong bối cảnh giao dịch chậm.

Vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi sầu riêng

Doanh nghiệp định hình tiêu chuẩn sản xuất

Theo báo Nông nghiệp và Môi trường, doanh nghiệp xuất khẩu đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị sầu riêng. Các yêu cầu từ thị trường quốc tế được truyền về vùng trồng thông qua doanh nghiệp, từ đó định hướng sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu.

Công ty cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu cho biết trong năm 2025 đã thu mua gần 32.000 tấn sầu riêng, trong đó khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk, chiếm tỷ trọng lớn.

Nhu cầu quốc tế vẫn ở mức cao

Nhu cầu tiêu thụ sầu riêng tại các thị trường lớn như Trung Quốc tiếp tục duy trì. Chất lượng sản phẩm được cải thiện nhờ sự liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông hộ. Việc áp dụng mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc ngày càng được chú trọng.

Thách thức và rủi ro của ngành sầu riêng

Áp lực từ tiêu chuẩn và chi phí

Một số vùng trồng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát dư lượng. Ngoài ra, chi phí logistics và thay đổi trong chính sách nhập khẩu cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Rủi ro từ toàn chuỗi cung ứng

Chỉ cần một lô hàng không đạt tiêu chuẩn, cả doanh nghiệp và vùng trồng liên quan có thể bị ảnh hưởng. Điều này đặt ra yêu cầu kiểm soát chất lượng chặt chẽ trên toàn chuỗi.

Thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, đòi hỏi ngành sầu riêng phải nâng cao chất lượng và chuẩn hóa sản xuất để duy trì lợi thế cạnh tranh.