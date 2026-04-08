Giá sầu riêng hôm nay 8/4/2026: RI6 từ 52.000-60.000 đồng

Giá sầu riêng hôm nay 8/4/2026: Thị trường trầm lắng, giá đi ngang

Cập nhật giá sầu riêng hôm nay (8/4) tại các vùng thu mua trọng điểm: thị trường nội địa duy trì trạng thái trầm lắng, lực cầu chưa cải thiện. Mặt bằng giá tại các vùng trồng chủ lực nhìn chung ổn định, không có biến động đáng kể so với phiên gần đây. Dưới đây là chi tiết giá tại ba khu vực chính.

Giá sầu riêng hôm nay theo khu vực

Khu vực Tây Nam Bộ

Tại Tây Nam Bộ, sầu riêng RI6 loại 1 được thu mua 55.000 – 60.000 đồng/kg, hàng xô phổ biến 25.000 – 28.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại tuyển giữ vững 85.000 – 90.000 đồng/kg, hàng xô dao động 45.000 – 50.000 đồng/kg.

Khu vực Đông Nam Bộ

Ở Đông Nam Bộ, giá sầu riêng hôm nay tiếp tục đi ngang. RI6 loại đẹp duy trì 55.000 – 60.000 đồng/kg, hàng xô 25.000 – 30.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại tuyển giao dịch 75.000 – 85.000 đồng/kg, hàng xô 40.000 – 50.000 đồng/kg.

Khu vực Tây Nguyên

Tại Tây Nguyên, thị trường ổn định. RI6 đạt chuẩn ở mức 52.000 – 54.000 đồng/kg, hàng xô 25.000 – 30.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại tuyển duy trì 72.000 – 74.000 đồng/kg, hàng xô 32.000 – 35.000 đồng/kg.

Bảng giá sầu riêng chi tiết ngày 8/4/2026

Loại sầu riêng / Khu vực Giá 8/4 (đồng/kg) Giá 7/4 (đồng/kg) Thay đổi KHU VỰC TÂY NAM BỘ RI6 Đẹp Lựa 55.000 – 60.000 60.000 - 65.000 0 RI6 Xô 25.000 – 28.000 25.000 - 28.000 0 Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa 85.000 – 90.000 85.000 - 90.000 0 Sầu Riêng Thái Mua Xô 45.000 – 50.000 45.000 – 50.000 0 KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ RI6 Đẹp Lựa 55.000 – 60.000 55.000 - 60.000 0 RI6 Xô 25.000 – 30.000 25.000 - 30.000 0 Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa 75.000 – 85.000 75.000 - 85.000 0 Sầu Riêng Thái Mua Xô 40.000 – 50.000 40.000 – 50.000 0 KHU VỰC TÂY NGUYÊN RI6 Đẹp Lựa 52.000 – 54.000 52.000 – 54.000 0 RI6 Xô 25.000 – 30.000 25.000 - 30.000 0 Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa 72.000 – 74.000 72.000 – 74.000 0 Sầu Riêng Thái Mua Xô 32.000 – 35.000 32.000 – 35.000 0

(Đơn vị tính: đồng/kg. Nguồn: chogia.vn)

Phát triển vùng trồng sầu riêng tại xã Nhân Cơ

Theo báo Lâm Đồng, sản xuất sầu riêng là thế mạnh của người dân xã Nhân Cơ. Hiện có 2 đơn vị được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc: Công ty Vina German với trên 21 ha (sản lượng 300 tấn/năm) và Câu lạc bộ Sầu riêng Thiên Phú với 19,5 ha (sản lượng 195 tấn/năm).

Từ hai đầu tàu này, Nhân Cơ tiếp tục vận động, hỗ trợ người dân nhân rộng vùng trồng đạt chuẩn phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu trái tươi, cấp đông, sấy. Địa phương tận dụng nguồn vốn từ các chương trình, dự án để giúp nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng kỹ thuật tưới tiên tiến, kho lạnh, bảo quản, chế biến, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường.

Qua đó, địa phương tạo ra sản phẩm đặc trưng, nâng tầm chương trình OCOP gắn với tiêu thụ trên nền tảng số. Nhân Cơ hiện có 8 sản phẩm OCOP 3 sao gồm cà phê, mắc ca, hồ tiêu, nấm linh chi.