Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 8/5: Tây Nam Bộ cao nhất 90.000đ/kg Giá sầu riêng hôm nay 8/5/2026: Tây Nam Bộ cao nhất với sầu Thái tuyển 90.000 đồng/kg, Tây Nguyên thấp nhất ở 72.000-74.000 đồng/kg, RI6 các vùng đi ngang

Giá sầu riêng Tây Nam Bộ dẫn đầu cả nước

Giá sầu riêng hôm nay 8/5/2026 tại Tây Nam Bộ giữ vị trí cao nhất trong ba khu vực trồng trọng điểm. Sầu riêng RI6 loại 1 hiện giao dịch ở 55.000 – 60.000 đồng/kg, hàng xô dao động 25.000 – 28.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái tại Tây Nam Bộ là chủng loại có giá cao nhất cả nước. Hàng tuyển giữ ở 85.000 – 90.000 đồng/kg – mức gần đạt mốc 90.000 đồng/kg, hàng xô phổ biến ở 45.000 – 50.000 đồng/kg. Vị thế dẫn đầu của miền Tây phản ánh chất lượng vùng trồng và sức cầu vẫn còn duy trì ở phân khúc hàng cao cấp.

Giá sầu riêng Đông Nam Bộ ở mức trung bình

Tại Đông Nam Bộ, mặt bằng giá sầu riêng hôm nay đi ngang so với các phiên gần đây và nằm ở mức trung bình so với cả nước. Sầu riêng RI6 loại đẹp duy trì 55.000 – 60.000 đồng/kg, ngang Tây Nam Bộ; hàng xô phổ biến từ 25.000 – 30.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái tại Đông Nam Bộ tuyển được thu mua trong khoảng 75.000 – 85.000 đồng/kg, thấp hơn Tây Nam Bộ 10.000 đồng/kg ở chiều bán cao nhất. Hàng xô sầu Thái dao động từ 40.000 – 50.000 đồng/kg, sát mặt bằng cùng chủng loại tại miền Tây.

Giá sầu riêng Tây Nguyên thấp nhất 3 vùng

Giá sầu riêng Tây Nguyên hôm nay 8/5/2026 giữ trạng thái ổn định ở mức thấp nhất trong ba vùng trồng trọng điểm. Sầu riêng RI6 đạt chuẩn ở 52.000 – 54.000 đồng/kg, thấp hơn Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ khoảng 3.000 – 6.000 đồng/kg. Hàng xô RI6 dao động 25.000 – 30.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái Tây Nguyên cũng có giá mềm hơn các vùng khác đáng kể. Hàng tuyển duy trì 72.000 – 74.000 đồng/kg, thấp hơn Tây Nam Bộ tới 13.000 – 16.000 đồng/kg trên cùng chủng loại tuyển. Hàng xô phổ biến quanh 32.000 – 35.000 đồng/kg, cũng là mức thấp nhất cả nước.

Bảng so sánh giá sầu riêng các vùng ngày 8/5/2026

Khu vực Loại Hàng tuyển/loại 1 (đồng/kg) Hàng xô (đồng/kg) Tây Nam Bộ RI6 55.000 – 60.000 25.000 – 28.000 Thái 85.000 – 90.000 45.000 – 50.000 Đông Nam Bộ RI6 55.000 – 60.000 25.000 – 30.000 Thái 75.000 – 85.000 40.000 – 50.000 Tây Nguyên RI6 52.000 – 54.000 25.000 – 30.000 Thái 72.000 – 74.000 32.000 – 35.000

Giá sầu riêng hôm nay 8/5/2026 đi ngang ở mọi vùng trồng do nhu cầu thu mua tiếp tục ở mức thấp. Nguyên nhân chính đến từ tình trạng tắc nghẽn xuất khẩu sang Trung Quốc – thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất của Việt Nam. Khi đầu ra bị ùn tắc, nhiều kho đã tạm ngưng thu mua sầu riêng mới, kéo giá thu mua tại vườn không thể tăng dù đang vào mùa.

Áp lực mới từ quy định Trung Quốc 1/6/2026

Một doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cho biết hiện có 10 container sầu riêng đang chờ lấy mẫu kiểm nghiệm tại Dầu Giây (Đồng Nai). Một số lô hàng có nguy cơ phải chuyển hướng tiêu thụ nội địa hoặc tách múi, cấp đông do sầu riêng tươi không thể lưu kho quá lâu. Khi chuyển sang phương án này, lô hàng có thể mất khoảng 70% giá trị.

Mặc dù trên danh nghĩa Việt Nam có nhiều phòng xét nghiệm cadimi (Cd) và chất vàng O phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc, hiện chỉ có một số ít đơn vị nhận mẫu đại trà tại Dầu Giây, dẫn tới tình trạng quá tải. Chi phí xét nghiệm bị đẩy lên cao, doanh nghiệp thậm chí phải thông qua trung gian mới đến lượt lấy mẫu.

Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, cho biết các container sầu riêng dồn về Dầu Giây vì nơi đây có phòng kiểm nghiệm được phía Trung Quốc chấp thuận. Một số phòng kiểm nghiệm khác đã từ chối nhận mẫu từ Đồng bằng sông Cửu Long do lo ngại bị đình chỉ hoạt động nếu kết quả không đồng nhất với Trung Quốc khi tái kiểm tra.

Từ ngày 1/6/2026, Trung Quốc sẽ áp dụng lệnh quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu nghiêm ngặt hơn. Khó khăn của ngành sầu riêng Việt Nam có thể còn lớn hơn hiện nay khi không chỉ khâu kiểm nghiệm mà cả phương thức canh tác, quản lý vùng trồng đều phải thay đổi để đáp ứng tiêu chuẩn mới.

Đây là yếu tố quan trọng cần theo dõi với người trồng sầu riêng tại cả ba vùng Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Nếu không kịp chuẩn bị, giá sầu riêng các vùng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong các tháng tới khi sản lượng thu hoạch tăng nhưng đầu ra xuất khẩu bị siết chặt.