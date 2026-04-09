Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 9/4/2026: Thị trường đi ngang Giá sầu riêng hôm nay 9/4/2026: Thị trường đi ngang tại cả ba khu vực Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Số liệu cập nhật ngày 9/4/2026.

Giá sầu riêng hôm nay theo từng vùng trọng điểm

Khu vực Tây Nam Bộ

Thị trường sầu riêng tại Tây Nam Bộ tiếp tục ổn định. Sầu riêng RI6 loại đẹp giao dịch trong khoảng 55.000 – 60.000 đồng/kg, hàng xô dao động 25.000 – 28.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái loại tuyển giữ ở mức 85.000 – 90.000 đồng/kg, hàng xô phổ biến 45.000 – 50.000 đồng/kg.

Khu vực Đông Nam Bộ

Mặt bằng giá tại Đông Nam Bộ ổn định so với các phiên trước. RI6 loại đẹp duy trì quanh 55.000 – 60.000 đồng/kg, hàng xô ở khoảng 25.000 – 30.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái tuyển được thu mua trong khoảng 75.000 – 85.000 đồng/kg, hàng xô dao động 40.000 – 50.000 đồng/kg.

Khu vực Tây Nguyên

Tây Nguyên ghi nhận mức giá thấp hơn hai khu vực phía Nam. Sầu riêng RI6 đạt chuẩn dao động 52.000 – 54.000 đồng/kg, hàng xô phổ biến 25.000 – 30.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái tuyển ở mức 72.000 – 74.000 đồng/kg, hàng xô dao động 32.000 – 35.000 đồng/kg.

Bảng giá sầu riêng hôm nay 9/4/2026 (đồng/kg)

Loại sầu riêng Ngày 9/4/2026 Ngày 8/4/2026 Thay đổi KHU VỰC TÂY NAM BỘ RI6 Đẹp Lựa 55.000 – 60.000 60.000 – 65.000 Giảm RI6 Xô 25.000 – 28.000 25.000 – 28.000 Không đổi Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa 85.000 – 90.000 85.000 – 90.000 Không đổi Sầu Riêng Thái Mua Xô 45.000 – 50.000 45.000 – 50.000 Không đổi KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ RI6 Đẹp Lựa 55.000 – 60.000 55.000 – 60.000 Không đổi RI6 Xô 25.000 – 30.000 25.000 – 30.000 Không đổi Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa 75.000 – 85.000 75.000 – 85.000 Không đổi Sầu Riêng Thái Mua Xô 40.000 – 50.000 40.000 – 50.000 Không đổi KHU VỰC TÂY NGUYÊN RI6 Đẹp Lựa 52.000 – 54.000 52.000 – 54.000 Không đổi RI6 Xô 25.000 – 30.000 25.000 – 30.000 Không đổi Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa 72.000 – 74.000 72.000 – 74.000 Không đổi Sầu Riêng Thái Mua Xô 32.000 – 35.000 32.000 – 35.000 Không đổi

Triển vọng và rủi ro của ngành sầu riêng Việt Nam

Cơ hội vẫn còn lớn

Theo báo Nông nghiệp và Môi trường, sau giai đoạn bùng nổ, ngành sầu riêng bước vào giai đoạn sàng lọc khi rủi ro gia tăng, đòi hỏi tái cấu trúc để phát triển ổn định và bền vững hơn.

Bà Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, cho rằng cơ hội vẫn còn rất lớn khi nhu cầu tiêu thụ sầu riêng trên thế giới, đặc biệt tại châu Á, tiếp tục tăng nhanh và mở rộng sang nhiều phân khúc từ tiêu dùng tươi đến chế biến.

Việt Nam có lợi thế về điều kiện tự nhiên cho phép kéo dài mùa vụ và cung ứng linh hoạt, cùng với hành lang pháp lý từ xuất khẩu chính ngạch giúp ngành hàng phát triển minh bạch hơn.

Dư địa cho sản phẩm chế biến còn lớn khi xu hướng tiêu dùng đang chuyển dịch sang các sản phẩm tiện lợi và có giá trị gia tăng. Tuy nhiên, cơ hội này không phân bổ đồng đều: khi thị trường ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, chỉ những doanh nghiệp và vùng trồng đáp ứng yêu cầu mới có thể duy trì vị thế cạnh tranh.

Ba rủi ro chính cần kiểm soát

Thứ nhất, phát triển nóng về diện tích. Việc mở rộng tự phát, thiếu quy hoạch tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối cung – cầu và gây áp lực lên chất lượng sản phẩm.

Thứ hai, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, việc sử dụng sai quy định có thể ảnh hưởng đến toàn ngành, không chỉ riêng một doanh nghiệp.

Thứ ba, chất lượng chưa đồng đều. Liên kết sản xuất còn lỏng lẻo khiến việc kiểm soát quy trình canh tác và truy xuất nguồn gốc gặp nhiều khó khăn.