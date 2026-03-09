Giá sầu riêng hôm nay 9/3: Loại Ri6 tiếp đà tăng, chạm mốc 110.000 đồng/kg Giá sầu riêng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ở mức cao trong ngày 9/3. Ri6 ghi nhận xu hướng tăng ổn định, trong khi sầu Thái VIP đạt ngưỡng 170.000 đồng/kg.

Khảo sát thị trường ngày 9/3 cho thấy giá thu mua sầu riêng tại các kho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Tiền Giang, Cai Lậy, Đồng Tháp) tiếp tục duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, sầu riêng Ri6 ghi nhận đà tăng trưởng mới, trong khi các dòng sầu Thái và Musang King giữ giá ổn định.

Giá sầu riêng hôm nay 9/3: Ri6 nối tiếp đà tăng (Ảnh: internet)

Diễn biến giá sầu riêng Thái tại vựa

Sầu riêng Thái hiện là mặt hàng có giá trị cao nhất trên thị trường. Tùy thuộc vào phân loại và chất lượng trái, mức giá có sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm hàng VIP và hàng thường.

Phân loại sầu riêng Thái Giá thu mua (VND/kg) Thái VIP loại A 160.000 – 170.000 Thái mẫu thường loại A 162.000 – 165.000 Thái loại B 140.000 – 150.000 Thái mẫu thường loại B 140.000 – 142.000 Thái loại C 68.000 – 85.000 Thái C-D 70.000 Thái dạt / dạt nặng 50.000 – 65.000 Thái kem 22.000

Sầu riêng Ri6 tiếp đà tăng trưởng

Dòng sầu riêng Ri6 ghi nhận sức mua tốt và giá trị tiếp tục được đẩy lên cao. Tại các điểm thu mua lớn, sầu riêng Ri6 loại A đã chính thức chạm mốc 110.000 đồng/kg.

Loại A: Dao động từ 103.000 – 110.000 đồng/kg.

Dao động từ 103.000 – 110.000 đồng/kg. Loại B: Dao động từ 88.000 – 100.000 đồng/kg.

Dao động từ 88.000 – 100.000 đồng/kg. Loại C: Dao động từ 43.000 – 60.000 đồng/kg.

Dao động từ 43.000 – 60.000 đồng/kg. Hàng Ri6 C-D: Mức giá từ 38.000 – 42.000 đồng/kg.

Mức giá từ 38.000 – 42.000 đồng/kg. Ri6 kem: Duy trì mức 17.000 – 22.000 đồng/kg.

Giá các loại sầu riêng khác trên thị trường

Bên cạnh hai loại chủ lực là Thái và Ri6, các dòng sầu riêng đặc sản khác như Musang King, Chuồng Bò và Sáu Hữu cũng ghi nhận mức giá ổn định, phục vụ nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu.

Đối với sầu riêng Musang King, hàng loại A hiện có giá từ 130.000 – 135.000 đồng/kg; hàng loại B dao động từ 105.000 – 115.000 đồng/kg và hàng dạt ở mức 60.000 – 65.000 đồng/kg.

Dòng sầu riêng Chuồng Bò loại A ghi nhận mức giá từ 81.000 – 90.000 đồng/kg, loại B từ 62.000 – 75.000 đồng/kg. Trong khi đó, sầu riêng Sáu Hữu loại A đạt từ 70.000 – 90.000 đồng/kg và loại B ổn định ở mức 65.000 đồng/kg.