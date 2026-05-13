Giá sầu riêng Ri6 giảm còn 20.000 đồng/kg, nông sản Việt siết chất lượng vùng trồng Giá sầu riêng tại Đồng bằng sông Cửu Long sụt giảm mạnh do áp lực dư cung và các rào cản kỹ thuật khắt khe về dư lượng Cadimi từ thị trường Trung Quốc.

Thị trường sầu riêng tại Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào cao điểm thu hoạch với những biến động mạnh về giá. Tại Đồng Tháp, sầu riêng Ri6 được thương lái thu mua tại vườn chỉ còn khoảng 20.000 – 25.000 đồng/kg, trong khi giống Monthong duy trì mức giá trên 60.000 đồng/kg. Tình trạng này phản ánh áp lực lớn từ khâu kiểm soát chất lượng và cơ cấu giống cây trồng hiện nay.

Nút thắt về tiêu chuẩn kỹ thuật và dư lượng Cadimi

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, khó khăn lớn nhất nằm ở việc đáp ứng các chỉ tiêu kiểm nghiệm, đặc biệt là dư lượng Cadimi và chất vàng O. Đây là những rào cản kỹ thuật quan trọng khiến hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc gặp trở ngại. Việc kiểm soát chất lượng từ vùng trồng thay vì kiểm định sau thu hoạch được coi là giải pháp trọng tâm để giảm rủi ro.

Việc kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất đang trở thành yếu tố sống còn để nông sản Việt giữ vững thị trường.

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh, việc kiểm tra an toàn thực phẩm ngay từ gốc giúp đánh giá sớm mức độ an toàn của nông sản, bảo đảm tuân thủ quy định của nước nhập khẩu và giảm thiểu rủi ro ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu.

Áp lực cạnh tranh và yêu cầu minh bạch chuỗi cung ứng

Bên cạnh yếu tố chất lượng, sầu riêng Việt Nam đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Thái Lan. Hiện tại, Thái Lan đang vào chính vụ với giống Monthong – loại trái cây vốn đã quen thuộc với người tiêu dùng Trung Quốc. Trong khi đó, sầu riêng miền Tây chủ yếu là giống Ri6, tạo ra áp lực cạnh tranh lớn về giá và thị phần trong cùng thời điểm.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), cho biết các nước nhập khẩu ngày càng áp dụng nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Do đó, việc kiểm soát chặt chẽ mã số vùng trồng, tăng cường hậu kiểm và xử lý nghiêm các trường hợp gian lận là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ uy tín thương hiệu nông sản Việt.

Tăng cường năng lực kiểm nghiệm và sản xuất bền vững

Đến đầu tháng 5, Việt Nam đã đưa vào hoạt động 16/21 phòng kiểm nghiệm Cadimi và 19/22 phòng kiểm nghiệm chất vàng O. Mạng lưới này tập trung tại TP.HCM, Cần Thơ, Hà Nội và các địa phương trọng điểm như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Cà Mau, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trước khi xuất khẩu.

Các chuyên gia nhận định, để duy trì lợi thế cạnh tranh dài hạn, ngành nông nghiệp cần thúc đẩy mô hình sản xuất xanh, tuần hoàn và áp dụng các tiêu chuẩn GlobalGAP. Việc xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch từ vùng trồng đến khâu đóng gói không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc để nông sản Việt phát triển bền vững trên thị trường quốc tế.