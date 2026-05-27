Giá than luyện cốc giảm xuống 1.273 CNY/tấn do nhu cầu thép Trung Quốc suy yếu Giá than luyện cốc tại Trung Quốc giảm 1,16% khi lo ngại nhu cầu thép yếu lấn át các rủi ro nguồn cung sau vụ tai nạn mỏ tại tỉnh Sơn Tây.

Trong phiên giao dịch ngày 27/5, giá than luyện cốc tại thị trường Trung Quốc ghi nhận xu hướng giảm điểm. Nguyên nhân chính đến từ tâm lý lo ngại về nhu cầu tiêu thụ thép đang chững lại, yếu tố này đã lấn át những bất ổn về nguồn cung phát sinh sau vụ tai nạn mỏ nghiêm trọng tại tỉnh Sơn Tây.

Diễn biến giá nguyên liệu trên các sàn giao dịch

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng than luyện cốc giao dịch nhiều nhất đóng cửa phiên ban ngày giảm 1,16%, xuống mức 1.273 CNY/tấn (tương đương 187,65 USD/tấn). Diễn biến các mặt hàng liên quan cũng ghi nhận mức giảm tương ứng:

Than cốc (Coke): Hợp đồng hoạt động mạnh nhất trên DCE giảm 1,08%, còn 1.877,5 CNY/tấn.

Quặng sắt: Hợp đồng trên sàn DCE giảm 0,32%, xuống 781,5 CNY/tấn; trong khi hợp đồng chuẩn trên sàn Singapore tăng nhẹ 0,17% lên 105,2 USD/tấn.

Sản phẩm thép: Giá thép cây giảm 0,73%, thép cuộn cán nóng giảm 0,5% và thép dây giảm 1,09%.

Tác động từ thời tiết và sản xuất hạ nguồn

Nhu cầu thép tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức. Mưa lớn tại các khu vực phía Nam Trung Quốc đã làm gián đoạn hoạt động logistics và trực tiếp kéo giảm mức tiêu thụ thép thực tế. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc, sản lượng thép thô bình quân ngày trong giai đoạn 11–20/5 dự kiến giảm 0,9% so với giai đoạn đầu tháng.

Ông Ge Xin, chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn Lange Steel, nhận định thị trường thép sẽ bước vào giai đoạn nhu cầu suy yếu theo mùa trong tháng 6. Ngoài yếu tố thời tiết, xuất khẩu thép của nước này cũng đang chịu áp lực từ các rào cản thương mại quốc tế, thuế carbon và sự cạnh tranh gia tăng từ các đối thủ toàn cầu.

Áp lực biên lợi nhuận của các nhà máy

Mặc dù giá nguyên liệu từng tăng mạnh hồi đầu tuần do các đợt kiểm tra an toàn nghiêm ngặt sau vụ nổ khí gas tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây khiến 82 người tử vong, nhưng đà tăng này không duy trì được lâu. Các nhà phân tích tại Everbright Futures chỉ ra rằng biên lợi nhuận ngành thép đang bị thu hẹp đáng kể.

Tình trạng giá nguyên liệu đầu vào duy trì ở mức cao trong khi nhu cầu thép hạ nguồn vẫn yếu đang tạo áp lực lớn lên các nhà sản xuất. Điều này buộc thị trường phải điều chỉnh giảm giá nguyên liệu để cân bằng lại chi phí sản xuất trong bối cảnh tiêu thụ thép chưa có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.