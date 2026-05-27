Giá than luyện cốc giảm xuống 1.273 CNY/tấn khi nhu cầu thép tại Trung Quốc chững lại Ngày 27/05, giá than luyện cốc trên sàn Đại Liên giảm 1,16% do ảnh hưởng từ thời tiết và sản lượng thép thô sụt giảm, bất chấp những lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại tỉnh Sơn Tây.

Trong phiên giao dịch ngày 27/05, thị trường nguyên liệu luyện kim tại Trung Quốc ghi nhận xu hướng đi xuống. Giá than luyện cốc sụt giảm khi những lo ngại về triển vọng nhu cầu thép yếu đã lấn át các bất ổn về nguồn cung phát sinh từ vụ tai nạn mỏ nghiêm trọng tại tỉnh Sơn Tây ở miền Bắc nước này.

Biến động giá nguyên liệu trên các sàn giao dịch

Hợp đồng than luyện cốc giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa phiên ban ngày giảm 1,16%, xuống mức 1.273 CNY/tấn (tương đương 187,65 USD/tấn). Cùng chiều xu hướng, hợp đồng coke hoạt động mạnh nhất trên sàn này cũng ghi nhận mức giảm 1,08%, chốt phiên tại 1.877,5 CNY/tấn.

Trước đó, giá hai loại nguyên liệu này từng tăng mạnh vào đầu tuần do lo ngại gián đoạn nguồn cung. Các đợt kiểm tra an toàn nghiêm ngặt đã được triển khai tại các mỏ than sau vụ nổ khí gas gây thương vong lớn. Tuy nhiên, áp lực từ phía cầu hiện đang trở thành yếu tố chi phối chính trên thị trường.

Nhu cầu tiêu thụ thép suy yếu do yếu tố thời tiết và mùa vụ

Nhu cầu thép tại Trung Quốc đang cho thấy dấu hiệu chững lại rõ rệt. Tình trạng mưa lớn tại một số khu vực phía Nam đã gây gián đoạn hoạt động logistics và kéo giảm mức tiêu thụ thép trực tiếp. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc công bố ngày 26/05, sản lượng thép thô bình quân ngày trong giai đoạn 11–20/05 dự kiến giảm 0,9% so với 10 ngày đầu tháng.

Ông Ge Xin, chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn Lange Steel, nhận định rằng thị trường thép sẽ bước vào giai đoạn suy yếu theo mùa trong tháng 6. Bên cạnh đó, xuất khẩu thép của Trung Quốc đang đối mặt với nhiều rào cản thương mại toàn cầu, thuế carbon và sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ quốc tế.

Thị trường quặng sắt và thép thành phẩm diễn biến trái chiều

Trái với xu hướng giảm của than luyện cốc, giá quặng sắt ghi nhận sự phân hóa. Trên sàn DCE, hợp đồng quặng sắt giảm 0,32% xuống 781,5 CNY/tấn. Ngược lại, trên Sàn Singapore, hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 6 lại tăng nhẹ 0,17%, lên mức 105,2 USD/tấn.

Tại Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hầu hết các sản phẩm thép chủ chốt đều suy yếu:

Thép cây: giảm 0,73%

Thép cuộn cán nóng: giảm 0,5%

Thép dây: giảm 1,09%

Thép không gỉ: tăng 0,81%

Các chuyên gia từ công ty môi giới Everbright Futures đánh giá biên lợi nhuận của ngành thép đang bị thu hẹp đáng kể. Việc giá nguyên liệu đầu vào duy trì ở mức cao trong khi nhu cầu từ các ngành hạ nguồn vẫn yếu đang tạo ra áp lực kép lên giá thành sản xuất và giá bán ra của các doanh nghiệp trong ngành.