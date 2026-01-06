Giá than luyện cốc tại Trung Quốc chạm đỉnh 19 tháng, đạt 1.377 CNY mỗi tấn Giá than luyện cốc tăng mạnh 7,16% trên sàn Đại Liên do lo ngại đứt gãy nguồn cung sau chiến dịch thanh tra an toàn nghiêm ngặt tại trung tâm sản xuất than Sơn Tây.

Giá than luyện cốc tại thị trường Trung Quốc đã tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 19 tháng qua trong phiên giao dịch ngày 01/06/2026. Nguyên nhân chính được xác định do lo ngại về nguồn cung bị thắt chặt sau khi tỉnh Sơn Tây triển khai chiến dịch rà soát an toàn khai thác trên diện rộng.

Diễn biến giá hàng hóa trên các sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch ban ngày, hợp đồng than luyện cốc được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đã ghi nhận mức tăng 7,16%, đạt 1.377 CNY/tấn. Trong phiên, có thời điểm giá mặt hàng này đã chạm ngưỡng 1.387,5 CNY/tấn, đánh dấu mức cao nhất kể từ ngày 30/10/2024.

Tương tự, giá than cốc cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực khi hợp đồng sôi động nhất trên sàn DCE tăng 4,84%, đạt 1.993 CNY/tấn. Mức giá cao nhất ghi nhận được trong phiên đối với mặt hàng này là 2.026,5 CNY/tấn, cao nhất kể từ tháng 11/2024.

Bảng tổng hợp biến động giá nguyên liệu sản xuất thép

Mặt hàng Sàn giao dịch Mức giá hiện tại Biến động (%) Than luyện cốc Đại Liên (DCE) 1.377 CNY/tấn +7,16% Than cốc Đại Liên (DCE) 1.993 CNY/tấn +4,84% Quặng sắt Đại Liên (DCE) 781 CNY/tấn -0,19% Thép cây Thượng Hải (SHFE) - +0,63% Thép cuộn cán nóng Thượng Hải (SHFE) - +0,65%

Nguyên nhân từ các cuộc thanh tra an toàn tại tỉnh Sơn Tây

Đà tăng mạnh mẽ của giá than xuất phát từ các động thái của chính quyền tỉnh Sơn Tây, trung tâm sản xuất than lớn nhất Trung Quốc. Theo truyền thông địa phương, tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm triển khai chiến dịch đặc biệt rà soát và khắc phục các nguy cơ mất an toàn trong ngành khai thác.

Các quan chức địa phương cam kết áp dụng cách tiếp cận “không khoan nhượng” đối với các hành vi vi phạm như đào lò trái phép, gian lận giám sát và khai thác vượt quá phạm vi cho phép. Động thái này diễn ra sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại mỏ than Liushenyu ở Sơn Tây vào cuối tháng 5 khiến 82 người thiệt mạng. Sự cố này đã buộc nhiều mỏ than phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác thanh tra.

Các nhà phân tích từ Công ty môi giới Xinhu Futures nhận định, mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn sẽ khiến khả năng khôi phục sản xuất nhanh chóng trong ngắn hạn bị hạn chế đáng kể, từ đó tạo áp lực tăng giá lên thị trường do nguồn cung khan hiếm.

Diễn biến trái chiều của thị trường quặng sắt và thép

Trái ngược với đà tăng của nhóm than, giá quặng sắt lại có xu hướng suy yếu. Hợp đồng quặng sắt giao dịch nhiều nhất trên sàn DCE giảm 0,19%, xuống còn 781 CNY/tấn. Tại thị trường Singapore, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 7 cũng giảm 0,61%, xuống còn 104,6 USD/tấn.

Áp lực giảm giá đối với quặng sắt chủ yếu do thị trường dự báo nguồn cung sẽ dư thừa khi lượng hàng xuất khẩu gia tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ theo mùa tại Trung Quốc đang có xu hướng chậm lại. Tuy nhiên, trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải, phần lớn các mặt hàng thép như thép cây, thép cuộn cán nóng và thép dây vẫn duy trì sắc xanh với mức tăng dao động từ 0,6% đến 1,1%.