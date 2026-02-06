Giá than luyện cốc tại Trung Quốc tăng lên 1.362,5 CNY/tấn do lo ngại nguồn cung Thị trường than luyện cốc và quặng sắt đồng loạt tăng điểm sau khi tỉnh Sơn Tây thắt chặt kiểm tra an toàn mỏ, gây áp lực lên nguồn cung nguyên liệu sản xuất thép.

Trong phiên giao dịch ngày 2/6, giá than luyện cốc tại Trung Quốc ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp. Xu hướng này được thúc đẩy bởi lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung khi tỉnh Sơn Tây, trung tâm khai thác than lớn nhất nước này, đẩy mạnh công tác thanh tra an toàn mỏ.

Diễn biến giá nguyên liệu trên các sàn giao dịch

Tại Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng than luyện cốc giao dịch sôi động nhất đã chốt phiên ở mức 1.362,5 CNY/tấn, tăng 1,19%. Tương tự, giá than cốc cũng ghi nhận mức tăng 0,35%, lên 1.979 CNY/tấn. Thị trường quặng sắt cũng có diễn biến tích cực khi hợp đồng trên sàn DCE tăng 0,77% lên 786,5 CNY/tấn và trên sàn Singapore đạt 105,35 USD/tấn.

Mặt hàng Sàn giao dịch Giá đóng cửa Biến động Than luyện cốc DCE 1.362,5 CNY/tấn +1,19% Than cốc DCE 1.979 CNY/tấn +0,35% Quặng sắt DCE 786,5 CNY/tấn +0,77% Quặng sắt SGX (tháng 7) 105,35 USD/tấn +0,77%

Áp lực từ công tác kiểm tra an toàn tại tỉnh Sơn Tây

Chính quyền tỉnh Sơn Tây hiện đang áp dụng chính sách "không khoan nhượng" đối với các hành vi vi phạm an toàn lao động. Động thái này diễn ra sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại mỏ Liushenyu vào cuối tháng 5 khiến ít nhất 82 người thiệt mạng. Các cơ quan chức năng tập trung xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép và gian lận trong giám sát an toàn.

Theo phân tích từ Zhengxin Futures, hoạt động kiểm tra siết chặt tại các khu vực trọng điểm trong khi nhiều mỏ vẫn đóng cửa đã khiến nguồn cung than ngắn hạn lâm vào tình trạng thắt chặt. Điều này trực tiếp đẩy giá nguyên liệu đầu vào của ngành thép đi lên.

Sản lượng khai thác sụt giảm đáng kể

Dữ liệu khảo sát từ Mysteel công bố ngày 1/6 cho thấy quy mô của đợt đình chỉ sản xuất này là rất lớn:

87 mỏ than tại tỉnh Sơn Tây với tổng công suất 92 triệu tấn/năm vẫn đang tạm dừng hoạt động.

tại tỉnh Sơn Tây với tổng công suất 92 triệu tấn/năm vẫn đang tạm dừng hoạt động. 43 mỏ đã được phép mở cửa trở lại nhưng sản lượng hàng ngày vẫn thấp hơn 22% so với mức bình thường.

Hoạt động khai thác than tại Trung Quốc đang bị kiểm soát chặt chẽ về an toàn

Diễn biến trái chiều trên thị trường thép thành phẩm

Mặc dù giá nguyên liệu tăng, thị trường thép thành phẩm trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải lại có sự phân hóa. Giá thép cây tăng nhẹ 0,22% và thép cuộn cán nóng tăng 0,06%. Ngược lại, giá thép dây giảm 1,3% trong khi thép không gỉ ghi nhận mức tăng mạnh 1,82%.

Các chuyên gia lưu ý rằng đà tăng của than luyện cốc có thể bị hạn chế trong thời gian tới do một số nhà đầu tư bắt đầu chốt lời. Bên cạnh đó, lo ngại về nhu cầu tiêu thụ thép theo mùa suy yếu cũng là yếu tố gây áp lực lên giá cả thị trường.