Giá than luyện cốc tăng 7,16% lên mức cao nhất 19 tháng do lo ngại nguồn cung Chiến dịch rà soát an toàn mỏ tại tỉnh Sơn Tây sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nguồn cung bị thắt chặt, đẩy giá than luyện cốc và than cốc trên sàn Đại Liên tăng mạnh.

Giá than luyện cốc tại thị trường Trung Quốc đã tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 1/6/2026, chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2024. Nguyên nhân chính xuất phát từ các đợt kiểm tra an toàn khai thác nghiêm ngặt tại tỉnh Sơn Tây, trung tâm sản xuất than lớn nhất quốc gia này.

Siết chặt an toàn khai thác tại tỉnh Sơn Tây

Chính quyền tỉnh Sơn Tây đã triển khai chiến dịch đặc biệt rà soát và khắc phục các nguy cơ mất an toàn trong ngành khai thác than. Quyết định này được đưa ra sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại mỏ than Liushenyu vào cuối tháng 5 khiến ít nhất 82 người thiệt mạng. Các quan chức địa phương khẳng định sẽ áp dụng biện pháp “không khoan nhượng” đối với các sai phạm như khai thác trái phép hoặc vượt quá phạm vi cho phép.

Sự cố này đã buộc nhiều mỏ than phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác thanh tra. Các nhà phân tích từ Công ty môi giới Xinhu Futures nhận định, do mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn, khả năng khôi phục sản xuất trong ngắn hạn là rất hạn chế, trực tiếp gây áp lực lên nguồn cung thị trường.

Diễn biến giá than và quặng sắt trên các sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng than luyện cốc giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đã tăng 7,16%, lên mức 1.377 CNY/tấn. Trong phiên, mức giá cao nhất ghi nhận được là 1.387,5 CNY/tấn. Tương tự, hợp đồng than cốc cũng tăng 4,84%, đạt 1.993 CNY/tấn.

Mặt hàng Sàn giao dịch Mức giá Biến động Than luyện cốc Đại Liên (DCE) 1.377 CNY/tấn +7,16% Than cốc Đại Liên (DCE) 1.993 CNY/tấn +4,84% Quặng sắt Đại Liên (DCE) 781 CNY/tấn -0,19% Quặng sắt (Tháng 7) Singapore (SGX) 104,6 USD/tấn -0,61%

Trái ngược với đà tăng của nhóm than, giá quặng sắt lại suy yếu do dự báo nguồn cung dư thừa. Lượng hàng xuất khẩu gia tăng trong khi nhu cầu tiêu thụ theo mùa có dấu hiệu chậm lại đã kéo giá quặng sắt tại sàn Đại Liên giảm 0,19% và sàn Singapore giảm 0,61%.

Thị trường thép ghi nhận sắc xanh chủ đạo

Trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải, hầu hết các mặt hàng thép đều có diễn biến tích cực. Cụ thể, thép cây tăng 0,63%, thép cuộn cán nóng tăng 0,65% và thép dây tăng 1,1%. Riêng mặt hàng thép không gỉ đi ngược xu hướng chung khi ghi nhận mức giảm 0,37%.