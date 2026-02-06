Giá than luyện cốc Trung Quốc tăng phiên thứ hai liên tiếp lên 1.362,5 CNY một tấn Nguồn cung than tại Sơn Tây thắt chặt do các cuộc thanh tra an toàn mỏ gắt gao sau tai nạn lao động nghiêm trọng, đẩy giá các mặt hàng nguyên liệu thép đi lên.

Trong phiên giao dịch ngày 02/06, giá than luyện cốc tại thị trường Trung Quốc ghi nhận đà tăng phiên thứ hai liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lo ngại nguồn cung bị gián đoạn khi tỉnh Sơn Tây – trung tâm khai thác than lớn nhất quốc gia này – siết chặt hoạt động kiểm soát an toàn sau các sự cố tại mỏ.

Diễn biến giá than và nguyên liệu sản xuất thép

Hợp đồng than luyện cốc được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 1.362,5 CNY/tấn, tăng 1,19%. Cùng xu hướng, giá than cốc cũng tăng 0,35%, đạt mức 1.979 CNY/tấn.

Sức nóng từ nhóm nhiên liệu đã lan tỏa sang thị trường quặng sắt. Cụ thể, hợp đồng quặng sắt trên sàn DCE tăng 0,77%, đạt 786,5 CNY/tấn. Tại Singapore, hợp đồng quặng sắt tiêu chuẩn giao tháng 7 cũng ghi nhận mức tăng tương ứng 0,77%, đạt 105,35 USD/tấn.

Nguồn cung thắt chặt do thanh tra an toàn diện rộng

Chính quyền tỉnh Sơn Tây hiện đang áp dụng chính sách "không khoan nhượng" đối với các hành vi vi phạm an toàn lao động. Các hoạt động giám sát tập trung vào việc xử lý tình trạng gian lận hồ sơ an toàn và khai thác trái phép ngoài phạm vi cấp phép. Động thái quyết liệt này diễn ra sau vụ tai nạn tại mỏ Liushenyu vào cuối tháng 5 khiến ít nhất 82 người thiệt mạng.

Theo dữ liệu từ đơn vị tư vấn Mysteel, tính đến ngày 01/06, có 87 mỏ than tại Sơn Tây với tổng công suất 92 triệu tấn/năm vẫn đang trong tình trạng đình chỉ hoạt động. Đáng chú ý, ngay cả ở 43 mỏ đã được phép mở cửa trở lại, sản lượng than nguyên khai hàng ngày vẫn thấp hơn 22% so với mức bình thường trước khi làn sóng kiểm tra diễn ra.

Phản ứng của thị trường thép

Mặc dù chi phí đầu vào tăng, thị trường thép tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải lại có sự phân hóa đáng kể:

Thép cây: Tăng 0,22%.

Thép cuộn cán nóng: Tăng nhẹ 0,06%.

Thép không gỉ: Tăng mạnh 1,82%.

Thép dây: Giảm 1,3%.

Các chuyên gia từ Zhengxin Futures nhận định rằng nguồn cung than trong ngắn hạn sẽ tiếp tục trạng thái thắt chặt do phần lớn các mỏ vẫn chưa thể hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, đà tăng trưởng của mặt hàng này có thể bị kìm hãm khi một số nhà đầu tư bắt đầu chốt lời trước dự báo nhu cầu tiêu thụ thép theo mùa sẽ suy yếu trong thời gian tới.