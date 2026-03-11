Giá than thế giới biến động mạnh: Than nhiệt tại Úc và châu Âu đạt mốc 130 USD/tấn Căng thẳng địa chính trị cùng giá khí đốt tăng cao đẩy thị trường than nhiệt đi lên, trong khi Indonesia dự kiến giảm mạnh sản lượng để trợ lực cho giá bán toàn cầu.

Thị trường năng lượng toàn cầu ghi nhận sự gia tăng đáng kể của giá than trong tuần qua. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và sự leo thang của giá khí đốt tại châu Âu, tạo áp lực chuyển đổi sang các nguồn nhiên liệu thay thế.

Diễn biến giá tại các thị trường trọng điểm

Tại châu Âu, chỉ số than nhiệt đã tăng mạnh lên mức trên 126 USD/tấn. Đáng chú ý, có thời điểm mức tăng đạt tới 25% trước khi điều chỉnh về mức tăng chung 20% theo tuần. Cùng nhịp độ, giá than High-CV 6.000 của Úc cũng tiến sát mốc 130 USD/tấn, trong khi than Mid-CV đạt mức cao nhất trong vòng một năm là 88 USD/tấn do nguồn cung thắt chặt.

Ngược lại với xu hướng tăng của than nhiệt, chỉ số than luyện kim (HCC) của Úc lại ghi nhận sự sụt giảm xuống còn 220 USD/tấn. Sự suy yếu này bắt nguồn từ nhu cầu thấp tại các nhà máy thép Trung Quốc và nguồn cung từ các khu vực khác có dấu hiệu dồi dào hơn.

Chiến lược siết nguồn cung từ Indonesia và diễn biến tại Trung Quốc

Indonesia, quốc gia xuất khẩu than hàng đầu, đang hoàn tất kế hoạch phân bổ hạn ngạch sản xuất năm 2026 với xu hướng cắt giảm mạnh. Bộ Năng lượng nước này đề xuất giảm mục tiêu sản lượng xuống còn 600 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với mức 817 triệu tấn của năm 2025, nhằm tăng cường ảnh hưởng lên giá than toàn cầu.

Loại than (Indonesia) Giá giao dịch (USD/tấn) Than 5.900 GAR 89 Than 4.200 GAR 56

Tại Trung Quốc, giá giao ngay than 5.500 NAR tại cảng Qinhuangdao duy trì ở mức 109 USD/tấn. Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) đang thúc đẩy chuyển đổi sang nhiên liệu sạch để giảm rủi ro an ninh năng lượng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Dữ liệu cho thấy lượng hàng tồn kho tại 9 cảng lớn của nước này đã tăng lên 25,25 triệu tấn, tăng 1,81 triệu tấn so với tuần trước đó.

Tác động từ logistics và nhu cầu khu vực

Tại Nam Phi, giá than nhiệt High-CV 6.000 đã vượt ngưỡng 110 USD/tấn theo đà tăng của thị trường châu Âu. Chính phủ nước này đã phê duyệt khoản hỗ trợ hơn 1 tỷ USD cho tập đoàn Transnet nhằm khôi phục các hành lang đường sắt vận tải than, hướng tới mục tiêu công suất 77 triệu tấn mỗi năm.

Trong khi đó, thị trường Ấn Độ vẫn giữ thái độ thận trọng. Mặc dù nhu cầu tiêu thụ cao, sự chênh lệch giá giữa bên mua và bên bán cùng với nguồn cung nội địa dồi dào đã khiến việc ký kết các hợp đồng nhập khẩu mới gặp nhiều trở ngại.