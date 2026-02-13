Giá than thế giới biến động: Than Úc vượt 114 USD/tấn, Indonesia siết nguồn cung Thị trường than toàn cầu ghi nhận sự phân hóa khi giá tại Úc và Nam Phi tăng vọt do lo ngại thiếu hụt nguồn cung từ Indonesia, trong khi tồn kho tại Trung Quốc sụt giảm.

Thị trường than thế giới tuần qua ghi nhận những diễn biến trái chiều tại các khu vực tiêu thụ chính. Đáng chú ý, quyết định cắt giảm sản lượng từ Indonesia đã tạo áp lực lên nguồn cung toàn cầu, đẩy giá than tại Úc và Nam Phi tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng.

Tác động từ chính sách của Indonesia và diễn biến tại Trung Quốc

Tại Trung Quốc, giá than nhiệt loại 5.500 NAR tại cảng Qinhuangdao đã phục hồi lên mức 101 USD/tấn. Đà tăng này được hỗ trợ bởi lượng tồn kho tại 9 cảng lớn giảm xuống còn 24,81 triệu tấn (giảm 0,94 triệu tấn so với tuần trước đó). Trong khi đó, lượng dự trữ tại 6 nhà máy nhiệt điện ven biển vẫn duy trì ổn định ở mức 13,30 triệu tấn.

Chính phủ Indonesia đã quyết định cắt giảm mạnh sản lượng than và giảm hạn ngạch xuất khẩu của các nhà sản xuất từ 30% đến 70%. Đặc biệt, kế hoạch dài hạn cho năm 2026 có thể chứng kiến mức cắt giảm lên tới 15-80% tùy theo đơn vị sản xuất nhằm hỗ trợ giá cả. Thông tin này đã khiến giá than loại 5.900 GAR của quốc gia này tăng lên trên 83 USD/tấn, còn loại 4.200 GAR đạt xấp xỉ 48 USD/tấn.

Thị trường Úc, Nam Phi và châu Âu

Tại Úc, giá than High-CV 6.000 đã tăng mạnh vượt ngưỡng 114 USD/tấn sau các thông báo về việc giảm sản lượng từ Đông Nam Á. Phân khúc than luyện kim cũng duy trì đà tăng trưởng khi chỉ số HCC của nước này vượt mức 252 USD/tấn.

Khu vực Nam Phi chứng kiến giá than nhiệt lượng CV 6.000 chạm mốc 95 USD/tấn, mức cao nhất trong vòng 2 tháng qua. Nhu cầu từ thị trường Ấn Độ cùng sự bất ổn từ nguồn cung Indonesia là những động lực chính. Cảng than RBCT của Nam Phi dự kiến tăng sản lượng xuất khẩu lên 65 triệu tấn trong năm nay, nhờ sự cải thiện đáng kể trong vận tải đường sắt. Trong dự báo hàng năm, RBCT kỳ vọng khối lượng xuất khẩu đạt ít nhất 60 triệu tấn.

Ngược lại, tại thị trường châu Âu, chỉ số than nhiệt trên thị trường giao ngay có sự điều chỉnh giảm nhẹ xuống dưới 102 USD/tấn. Sự biến động tại khu vực này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá khí đốt không ổn định, chi phí điện năng thấp hơn và các dự báo về tình trạng nóng lên toàn cầu trong thời gian tới.