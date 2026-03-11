Giá than thế giới tăng mạnh: Châu Âu vượt 126 USD/tấn, Úc chạm mốc 130 USD/tấn Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và giá khí đốt leo thang đã đẩy giá than nhiệt toàn cầu tăng vọt, trong khi Indonesia lên kế hoạch cắt giảm mạnh sản lượng sản xuất.

Thị trường than thế giới vừa ghi nhận một tuần biến động mạnh với xu hướng tăng chiếm ưu thế tại các khu vực trọng điểm. Căng thẳng địa chính trị phát sinh từ cuối tháng 2 cùng sự khởi sắc của giá khí đốt tại châu Âu đã tạo áp lực lên toàn bộ chuỗi cung ứng năng lượng, khiến giá than nhiệt duy trì ở mức cao.

Diễn biến giá than tại các thị trường trọng điểm

Tại thị trường châu Âu, chỉ số than nhiệt đã bứt phá mạnh mẽ, vượt ngưỡng 126 USD/tấn. Đáng chú ý, có thời điểm mức tăng đạt tới 25% trước khi điều chỉnh về mức tăng ròng 20% trong tuần. Xu hướng này cũng lan tỏa sang khu vực Nam Phi, nơi giá than nhiệt High-CV 6.000 đã tăng lên trên 110 USD/tấn.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Tại Úc, giá than nhiệt High-CV 6.000 tăng lên gần 130 USD/tấn, mức cao nhất trong một năm qua do tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Ngược lại, chỉ số than luyện kim (HCC) lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể xuống còn 220 USD/tấn do nhu cầu suy yếu từ các nhà máy thép Trung Quốc.

Thị trường Trung Quốc ghi nhận giá giao ngay than 5.500 NAR tại cảng Qinhuangdao đứng ở mức 109 USD/tấn. Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) đang thúc đẩy chuyển đổi sang nhiên liệu sạch nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu trong bối cảnh rủi ro an ninh năng lượng gia tăng.

Loại than / Khu vực Mức giá hiện tại (USD/tấn) Biến động/Đặc điểm Than nhiệt châu Âu > 126,00 Tăng 20% trong tuần Than Úc High-CV 6.000 ~ 130,00 Mức cao nhất trong 1 năm Than Nam Phi High-CV 6.000 > 110,00 Tăng theo thị trường châu Âu Than Indonesia 5.900 GAR 89,00 Nguồn cung thắt chặt Than luyện kim Úc (HCC) 220,00 Giảm do nhu cầu thép yếu

Indonesia lên kế hoạch cắt giảm sản lượng sản xuất

Một trong những yếu tố quan trọng tác động đến tâm lý thị trường là động thái từ phía Indonesia. Chính quyền nước này đang hoàn tất việc phân bổ hạn ngạch cho năm 2026 với đề xuất cắt giảm mục tiêu sản lượng xuống còn 600 triệu tấn, thấp hơn đáng kể so với mức 817 triệu tấn của năm 2025.

Mục tiêu của việc điều chỉnh này nhằm tăng cường ảnh hưởng của Indonesia lên giá than toàn cầu. Hiện tại, lượng than xuất khẩu từ quốc gia này đã giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc giảm tới 27% do ưu tiên cung cấp cho thị trường nội địa.

Dự báo và yếu tố tác động ngắn hạn

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường đang theo dõi sát sao các dự án hạ tầng tại Nam Phi. Chính quyền nước này dự kiến đầu tư hơn 1 tỷ USD để khôi phục công suất vận tải của Transnet lên mức 77 triệu tấn than mỗi năm. Tại Ấn Độ, mặc dù nhu cầu vẫn hiện hữu, nhưng sự chênh lệch lớn giữa giá mua và bán cùng nguồn tồn kho nội địa dồi dào đang khiến việc ký kết các hợp đồng mới gặp nhiều trở ngại.