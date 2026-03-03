Giá than toàn cầu tăng đồng loạt, thị trường Australia chạm mốc 114 USD/tấn Giá than nhiệt tại các khu vực trọng điểm tăng do tồn kho giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng. Nhu cầu ổn định từ Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ đà tăng trưởng thị trường.

Thị trường than toàn cầu đang ghi nhận sự phục hồi giá đáng kể tại các khu vực tiêu thụ lớn như châu Âu, châu Á và Nam Phi. Chỉ số than nhiệt tại thị trường giao ngay châu Âu đã vượt ngưỡng 107 USD/tấn, trong khi giá than High-CV 6.000 của Australia duy trì ổn định ở mức trên 114 USD/tấn, phản ánh tình trạng thắt chặt nguồn cung trên quy mô quốc tế.

Diễn biến giá than tại các thị trường trọng điểm

Tại châu Âu, lượng tồn kho tại các kho cảng ARA đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tháng qua do lưu lượng hàng vận chuyển từ Colombia và Mỹ suy giảm. Tương tự, tại Nam Phi, giá than High-CV 6.000 đã đạt mốc 100 USD/tấn, mức cao nhất trong 7 tháng, nhờ sự hỗ trợ từ việc đồng USD suy yếu và những bất ổn về nguồn cung từ Indonesia.

Thị trường Trung Quốc cũng chứng kiến giá than 5.500 NAR tại cảng Qinhuangdao tăng lên mức 102 USD/tấn. Nguồn cung nội địa tại quốc gia này bị hạn chế do nhiều mỏ tạm dừng hoạt động trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Lượng hàng tồn kho tại 9 cảng lớn của Trung Quốc giảm xuống còn 24,55 triệu tấn, trong khi dự trữ tại 6 nhà máy nhiệt điện ven biển lớn giảm còn 13,23 triệu tấn.

Áp lực nguồn cung từ Indonesia và Australia

Tại Đông Nam Á, giá than 5.900 GAR của Indonesia tiếp tục tăng vượt ngưỡng 84 USD/tấn. Chính quyền nước này đang yêu cầu ưu tiên cung cấp cho thị trường nội địa, dẫn đến việc cắt giảm khối lượng xuất khẩu. Trong tuần qua, khối lượng xuất khẩu của Indonesia sang Trung Quốc giảm 10% và sang Ấn Độ giảm 22% so với tuần trước đó.

Tại thị trường Australia, mặc dù than High-CV gặp ngưỡng kháng cự tại mốc 114 USD/tấn, nhưng dòng than Mid-CV đã tăng lên trên 81 USD/tấn nhờ nhu cầu từ các khách hàng châu Á. Ngược lại, chỉ số than luyện kim HCC của Australia có sự điều chỉnh giảm xuống dưới 249 USD/tấn khi những lo ngại về thiếu hụt nguồn cung giao ngay bắt đầu hạ nhiệt.

Bảng giá than tại các thị trường tiêu biểu

Khu vực Loại than Giá giao dịch (USD/tấn) Australia High-CV 6.000 > 114,00 Trung Quốc 5.500 NAR (Cảng Qinhuangdao) 102,00 Châu Âu Than nhiệt giao ngay > 107,00 Nam Phi High-CV 6.000 100,00 Indonesia 5.900 GAR > 84,00

Nhìn chung, thị trường than đang chịu tác động kép từ việc giảm dự trữ tại các cảng lớn và các chính sách ưu tiên tiêu dùng nội địa tại các nước xuất khẩu hàng đầu. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục duy trì khi các nền kinh tế lớn tại châu Á chuẩn bị bước vào các kỳ nghỉ lễ dài ngày.