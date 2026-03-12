Giá thép hôm nay 11/3: Thị trường nội địa ổn định, quặng sắt thế giới phục hồi Giá thép xây dựng trong nước ngày 11/3 duy trì trạng thái đi ngang tại các doanh nghiệp lớn, trong khi giá quặng sắt thế giới tăng nhẹ nhờ kỳ vọng nhu cầu tại Trung Quốc phục hồi.

Thị trường thép xây dựng trong nước ngày 11/3 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá quặng sắt đang có xu hướng phục hồi nhờ kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc gia tăng khi hoạt động sản xuất và xây dựng bước vào giai đoạn cao điểm mùa xuân.

Chi tiết giá thép xây dựng trong nước ngày 11/3

Khảo sát tại các doanh nghiệp thép cho thấy mặt bằng giá thép xây dựng không có nhiều biến động so với các phiên giao dịch trước đó. Nhu cầu tiêu thụ trong nước hiện vẫn đang trong trạng thái đi ngang, chưa ghi nhận các đột biến lớn trong ngắn hạn.

Thương hiệu Loại thép Khu vực Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát CB240 / D10 CB300 Toàn quốc ~14.260 Việt Ý CB240 Miền Bắc 14.140 Việt Ý D10 CB300 Miền Bắc 14.040 Thép VAS CB240 Miền Trung 13.940 Thép VAS CB300 Miền Trung 13.640 Việt Đức CB240 Miền Bắc 13.950 Việt Đức CB300 Miền Bắc 13.750 Thép Kyoei CB240 Toàn quốc 13.940 Thép Kyoei CB300 Toàn quốc 13.740

Tại khu vực miền Bắc, các thương hiệu như Việt Ý và Việt Đức tiếp tục niêm yết giá ở mức cạnh tranh, dao động từ 13.750 đồng/kg đến hơn 14.100 đồng/kg tùy chủng loại. Tại miền Trung, thép VAS giữ mức giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, đặc biệt là dòng thép thanh vằn CB300.

Diễn biến trái chiều trên thị trường thế giới

Trái ngược với sự tĩnh lặng của thị trường nội địa, thị trường quốc tế ghi nhận những diễn biến phức tạp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/3, giá thép thanh giao tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm nhẹ 0,16%, xuống còn 3.107 nhân dân tệ/tấn.

Tuy nhiên, quặng sắt – nguyên liệu đầu vào then chốt – lại ghi nhận đà phục hồi đồng nhất trên các sàn giao dịch lớn:

Sàn Đại Liên (Trung Quốc): Hợp đồng quặng sắt giao tháng 4 tăng 0,63%, đạt 797,5 nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 4 tăng 0,63%, đạt 797,5 nhân dân tệ/tấn. Sàn Singapore (SGX): Giá quặng sắt cùng kỳ hạn tăng 0,67 USD, chạm mốc 103,74 USD/tấn.

Đáng chú ý, trong khi quặng sắt tăng giá, các nguyên liệu phục vụ luyện kim khác lại giảm sâu. Trên Sàn Đại Liên, giá than luyện cốc giảm 3,86% và than cốc giảm 4,49%. Theo các chuyên gia từ Guoyuan Futures Research, sự sụt giảm này chịu tác động trực tiếp từ biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là dầu thô.

Triển vọng nhu cầu từ thị trường Trung Quốc

Các nhà phân tích dự báo từ giữa tháng 3 trở đi, công suất tại các nhà máy thép Trung Quốc sẽ được nâng cao khi các hạn chế sản xuất sau kỳ họp quốc hội được dỡ bỏ. Thời tiết ấm lên cũng đánh dấu sự bắt đầu của mùa xây dựng sôi động, yếu tố cốt lõi thúc đẩy tiêu thụ thép nội địa tại quốc gia này.

Dữ liệu hải quan cho thấy nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm 2026 đã tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng này đến từ nguồn cung dồi dào từ Australia và nhu cầu cải thiện rõ rệt tại các nhà máy luyện kim. Ngoài ra, việc gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz đã khiến một số lô hàng quặng sắt vốn định hướng tới Trung Đông được chuyển sang thị trường Trung Quốc, góp phần gia tăng lượng hàng cập cảng trong tuần đầu tháng 3.