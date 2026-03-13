Giá thép hôm nay 12/3: Thị trường nội địa ổn định, quặng sắt thế giới tăng giá Ngày 12/3, giá thép xây dựng trong nước giữ mức đi ngang ổn định trong khi giá quặng sắt quốc tế phục hồi nhờ kỳ vọng nhu cầu sản xuất từ thị trường Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch ngày 12/3, thị trường thép xây dựng nội địa tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất lớn vẫn giữ nguyên biểu giá niêm yết từ các phiên trước đó trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ chưa có sự biến động lớn trong ngắn hạn.

Chi tiết giá thép xây dựng trong nước

Khảo sát tại các thương hiệu lớn cho thấy mặt bằng giá thép hiện nay vẫn duy trì ở mức ổn định. Cụ thể, Tập đoàn Hòa Phát đang niêm yết thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức khoảng 14.260 đồng/kg.

Thương hiệu Khu vực Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát Toàn quốc CB240 & D10 CB300 14.260 Việt Ý Miền Bắc CB240 / D10 CB300 14.140 / 14.040 VAS Miền Trung CB240 / CB300 13.940 / 13.640 Việt Đức Miền Bắc CB240 / CB300 13.950 / 13.750 Kyoei Miền Bắc CB240 / CB300 13.940 / 13.740

Tại khu vực miền Bắc, thép Việt Ý giữ giá thép cuộn CB240 ở mức 14.140 đồng/kg. Trong khi đó, tại miền Trung, thép VAS đang cung ứng dòng thép cuộn CB240 với giá 13.940 đồng/kg. Các thương hiệu khác như Việt Đức và Kyoei cũng không ghi nhận điều chỉnh mới trong ngày hôm nay.

Diễn biến thị trường quốc tế

Trên thị trường quốc tế, giá thép ghi nhận mức giảm nhẹ nhưng đã thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép thanh giao tháng 4/2026 giảm 0,16%, xuống còn 3.107 Nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, giá quặng sắt – nguyên liệu đầu vào chủ chốt – lại duy trì xu hướng đi lên.

Cụ thể, trên Sàn Đại Liên, hợp đồng quặng sắt giao tháng 4/2026 tăng 0,63%, đạt mức 797,5 Nhân dân tệ/tấn. Tại thị trường Singapore, giá quặng sắt cùng kỳ hạn tăng thêm 0,67 USD, lên mức 103,74 USD/tấn. Đáng chú ý, hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 được giao dịch nhiều nhất tại Đại Liên cũng tăng 0,26%, đạt khoảng 113,95 USD/tấn.

Kỳ vọng phục hồi sản xuất từ Trung Quốc

Theo giới phân tích, giá quặng sắt phục hồi chủ yếu do kỳ vọng sản lượng gang nóng tại Trung Quốc sẽ tăng trở lại. Sau khi chính phủ nước này dỡ bỏ các hạn chế sản xuất áp dụng trong thời gian diễn ra kỳ họp quốc hội thường niên (kết thúc sau ngày 11/3), các nhà máy thép dự kiến sẽ gia tăng vận hành để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bên cạnh diễn biến của quặng sắt, các sản phẩm thép khác trên sàn Thượng Hải có sự phân hóa: trong khi thép cây và thép cuộn cán nóng giảm nhẹ lần lượt 0,42% và 0,18%, thì thép không gỉ lại ghi nhận mức tăng 0,82%.