Giá thép hôm nay 14/05: Thị trường nội địa ổn định, giá quặng sắt thế giới giảm nhẹ Giá thép xây dựng trong nước ngày 14/05 duy trì mặt bằng ổn định tại các doanh nghiệp lớn. Trong khi đó, giá quặng sắt thế giới hạ nhiệt do áp lực tồn kho tại các cảng Trung Quốc tăng cao kỷ lục.

Thị trường thép xây dựng Việt Nam ngày 14/05 ghi nhận diễn biến đi ngang tại các doanh nghiệp sản xuất lớn. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá nguyên liệu quặng sắt bắt đầu điều chỉnh giảm sau khi chạm mốc cao nhất trong 15 tháng qua.

Diễn biến giá thép xây dựng trong nước

Theo khảo sát, giá thép nội địa tiếp tục duy trì mức ổn định so với các phiên giao dịch trước đó. Tại Tập đoàn Hòa Phát, hai dòng sản phẩm chủ lực là thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 cùng được niêm yết ở mức 15.430 đồng/kg.

Tại khu vực miền Bắc, thương hiệu Thép Việt Ý giữ nguyên giá thép CB240 ở mức 15.150 đồng/kg và thép D10 CB300 ở mức 14.700 đồng/kg. Thép Việt Đức cũng không có sự điều chỉnh, hiện niêm yết giá CB240 ở mức 15.250 đồng/kg và CB300 ở mức 15.050 đồng/kg. Các đơn vị khác như Thép VJS, Pomina và Thép Miền Nam hiện vẫn duy trì mặt bằng giá tương đương các phiên trước.

Giá thép và quặng sắt trên thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá thép thanh giao tháng 06/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 25 nhân dân tệ, xuống còn 3.177 nhân dân tệ/tấn. Tại Sàn Đại Liên, giá quặng sắt cùng kỳ hạn cũng giảm 2 nhân dân tệ, về mức 831 nhân dân tệ/tấn.

Ngược lại, tại thị trường Singapore, giá quặng sắt ghi nhận mức tăng nhẹ 0,82 USD, lên 111,05 USD/tấn. Ở thị trường giao ngay, giá quặng sắt Fe 61% giao tới Trung Quốc giảm khoảng 1,3 USD/tấn khô, hiện đứng ở mức 111,05 USD/tấn CFR. Giao dịch trên thị trường nhìn chung diễn ra chậm do lực mua đối với quặng cấp trung bình suy yếu.

Áp lực từ tồn kho quặng sắt tại Trung Quốc

Sự điều chỉnh giảm của giá quặng sắt tại Trung Quốc xuất hiện sau khi mặt hàng này chạm mốc 820 nhân dân tệ/tấn vào ngày 11/05. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc lượng tồn kho tại các cảng tăng mạnh, làm giảm tác động hỗ trợ từ nhu cầu sản xuất thép.

Số liệu ngành cho thấy tồn kho quặng sắt tại các cảng Trung Quốc trong tháng 3 đạt khoảng 167 triệu tấn, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái và duy trì ở mức cao kỷ lục. Dù nguồn cung dồi dào, các lò cao vẫn duy trì công suất lớn để đáp ứng nhu cầu sản xuất gang nóng, tạo lực đỡ cho thị trường nguyên liệu.

Triển vọng thị trường thép thời gian tới vẫn được kỳ vọng phục hồi nhờ các chính sách kích thích kinh tế của Chính phủ Trung Quốc. Đặc biệt, doanh số bán nhà cũ tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ tháng 5 vừa qua được xem là tín hiệu tích cực cho nhu cầu tiêu thụ thép tại quốc gia này trong giai đoạn tới.