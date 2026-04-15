Giá thép hôm nay 15/4: Thị trường nội địa ổn định, quặng sắt thế giới khởi sắc Giá thép xây dựng trong nước ngày 15/4 duy trì ổn định trong khoảng 13.300 - 14.200 đồng/kg, trong khi giá quặng sắt quốc tế tăng nhẹ nhờ tín hiệu tích cực từ Trung Quốc.

Ngày 15/4/2026, thị trường thép trong nước tiếp tục trạng thái cân bằng với mặt bằng giá không có biến động đáng kể trên cả ba miền. Trái ngược với sự tĩnh lặng của thị trường nội địa, giá quặng sắt và các sản phẩm thép trên sàn giao dịch quốc tế ghi nhận xu hướng tăng nhẹ, phản ánh sự phục hồi từ các chỉ số kinh tế của Trung Quốc.

Giá thép xây dựng nội địa duy trì ổn định

Tại Việt Nam, nguồn cung thép hiện đang ở trạng thái dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ chưa ghi nhận những đột biến lớn, dẫn đến việc các thương hiệu giữ nguyên giá niêm yết. Cụ thể, mức giá phổ biến dao động như sau:

Khu vực Loại thép Thương hiệu tiêu biểu Giá dao động (VNĐ/kg) Miền Bắc Thép cuộn CB240 Hòa Phát, Việt Ý, Việt Đức, VAS 13.330 – 13.580 Miền Bắc Thép thanh vằn D10 CB300 Đa dạng thương hiệu 13.380 – 13.800 Miền Trung Thép cuộn CB240 Hòa Phát, Việt Mỹ... 13.630 – 13.800 Miền Trung Thép thanh vằn D10 CB300 Đa dạng thương hiệu 13.750 – 14.200 Miền Nam Thép cuộn CB240 Hòa Phát, VAS... 13.380 – 13.550 Miền Nam Thép thanh vằn D10 CB300 Đa dạng thương hiệu 13.480 – 13.650

Thị trường thế giới: Quặng sắt tăng nhờ lực đẩy từ Trung Quốc

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá thép và nguyên liệu sản xuất ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tại Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE), giá thép cây giao tháng 12/2025 tăng thêm 10 CNY, đạt mức 3.162 CNY/tấn. Các sản phẩm khác như thép không gỉ tăng 0,87%, thép cuộn cán nóng và thép tấm cùng nhích nhẹ 0,22%.

Đáng chú ý, giá quặng sắt – thành phần nguyên liệu quan trọng nhất – đã có phiên giao dịch khởi sắc:

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 tăng 0,28%, đạt 706 CNY/tấn (tương đương 96,68 USD/tấn). Sàn Singapore: Giá quặng sắt chuẩn giao tháng 5 tăng 0,6%, lên mức 97,7 USD/tấn.

Nguyên nhân và triển vọng thị trường

Đà tăng của giá nguyên liệu chủ yếu xuất phát từ nỗ lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Chính phủ Trung Quốc. Dữ liệu cho thấy lượng cho vay mới trong tháng 3 tại quốc gia này phục hồi mạnh hơn dự kiến. Bên cạnh đó, nhu cầu quặng sắt thực tế cũng tăng lên khi sản lượng kim loại nóng trung bình ngày đạt khoảng 2,4 triệu tấn, mức cao nhất trong vòng 17 tháng qua.

Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính quốc tế vẫn đưa ra những khuyến cáo thận trọng. Lượng nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong tháng 3 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng. Ngoài ra, những rủi ro từ căng thẳng thương mại toàn cầu và yếu tố mùa vụ có thể khiến sản lượng kim loại nóng sớm đạt đỉnh và điều chỉnh giảm trong thời gian tới. Nhìn chung, thị trường sắt thép đang trong giai đoạn chuyển động nhẹ theo các tín hiệu kinh tế vĩ mô nhưng vẫn chịu áp lực từ nhu cầu tiêu thụ thực tế toàn cầu.