Giá thép hôm nay 15/4: Thị trường trong nước đi ngang, quặng sắt thế giới tăng nhẹ Thép nội địa ổn định ở mức 13.300 - 14.200 đồng/kg ngày 15/4. Trong khi đó, quặng sắt thế giới tăng giá nhờ tín hiệu tín dụng tích cực từ thị trường Trung Quốc.

Ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 15/04/2026, giá thép xây dựng tại thị trường Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên cả ba miền. Trong khi đó, thị trường nguyên liệu thế giới, đặc biệt là quặng sắt, có sự khởi sắc nhẹ nhờ những tín hiệu kinh tế lạc quan từ Trung Quốc, bất chấp những lo ngại về rào cản thương mại toàn cầu.

Bảng giá thép xây dựng trong nước ngày 15/04/2026

Dưới đây là bảng giá phổ biến của hai loại thép chính (cuộn CB240 và thanh vằn D10 CB300) tại các khu vực:

Khu vực Thép cuộn CB240 (VND/kg) Thép thanh vằn D10 CB300 (VND/kg) Miền Bắc 13.330 – 13.580 13.380 – 13.800 Miền Trung 13.630 – 13.800 13.750 – 14.200 Miền Nam 13.380 – 13.550 13.480 – 13.650

Chi tiết diễn biến thị trường thép nội địa

Tại Việt Nam, các thương hiệu lớn như Hòa Phát, Việt Ý, Việt Đức, Việt Sing và VAS vẫn giữ nguyên biểu giá so với các phiên trước đó. Tại khu vực miền Bắc, giá thép xây dựng phổ biến dao động quanh mức 13.300 – 13.800 đồng/kg. Thị trường miền Trung ghi nhận mức giá nhỉnh hơn, với thép thanh vằn D10 CB300 đạt ngưỡng cao nhất là 14.200 đồng/kg tại một số thương hiệu.

Thị trường thép trong nước giữ giá ổn định trong phiên ngày 15/4/2026

Khu vực miền Nam duy trì sự ổn định với mức giá thấp hơn so với miền Trung, chủ yếu dao động trong khoảng 13.380 – 13.650 đồng/kg. Nhìn chung, thị trường nội địa đang ở trạng thái cân bằng khi nguồn cung dồi dào nhưng nhu cầu tiêu thụ từ các công trình xây dựng chưa có dấu hiệu đột biến.

Thị trường thế giới: Quặng sắt phục hồi theo tín hiệu từ Trung Quốc

Trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE), giá thép cây giao tháng 12/2025 tăng thêm 10 CNY, chốt ở mức 3.162 CNY/tấn. Các mặt hàng khác như thép cuộn cán nóng, thép tấm và thép không gỉ cũng đồng loạt ghi nhận mức tăng nhẹ từ 0,22% đến 0,87%.

Đáng chú ý, giá quặng sắt – nguyên liệu đầu vào then chốt – đã có nhịp hồi phục đáng kể. Hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 trên Sàn Đại Liên (DCE) tăng 0,28%, lên mức 706 CNY/tấn (tương đương 96,68 USD/tấn). Tại Singapore, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 5 cũng nhích thêm 0,6%, đạt 97,7 USD/tấn.

Đà tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi dữ liệu cho thấy lượng cho vay mới tại Trung Quốc trong tháng 3 phục hồi mạnh hơn kỳ vọng, phản ánh nỗ lực kích thích tăng trưởng của Bắc Kinh. Ngoài ra, sản lượng kim loại nóng trung bình ngày đã tăng liên tiếp trong 7 tuần, đạt mức 2,4 triệu tấn/ngày – con số cao nhất trong vòng 17 tháng qua.

Dự báo và rủi ro thị trường

Mặc dù các tín hiệu từ Trung Quốc đang hỗ trợ tâm lý thị trường, các chuyên gia vẫn đưa ra cảnh báo thận trọng. Lượng nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong tháng 3 vừa qua đã rơi xuống mức thấp nhất trong 20 tháng, đồng thời sản lượng kim loại nóng có thể sớm đạt đỉnh do yếu tố thời vụ. Trong ngắn hạn, biến động giá thép sẽ tiếp tục chịu tác động lớn từ các chính sách thương mại và nhu cầu thực tế từ ngành bất động sản toàn cầu.