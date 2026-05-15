Giá thép hôm nay 15/5: Thị trường nội địa ổn định, giá quặng sắt thế giới giảm sâu Giá thép xây dựng trong nước duy trì quanh mức 15.430 đồng/kg, trong khi giá quặng sắt quốc tế rời đỉnh 2 năm do nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu và nguồn cung tăng mạnh.

Thị trường thép xây dựng Việt Nam ghi nhận trạng thái đi ngang trong ngày 15/5 tại hầu hết các doanh nghiệp sản xuất lớn. Trái ngược với sự ổn định trong nước, giá nguyên liệu đầu vào trên sàn giao dịch quốc tế tiếp tục xu hướng giảm do áp lực từ tình hình tiêu thụ kém khả quan tại Trung Quốc và sự gia tăng nguồn cung toàn cầu.

Giá thép xây dựng trong nước duy trì ổn định

Theo khảo sát, các thương hiệu thép lớn tại Việt Nam chưa có sự điều chỉnh về giá bán trong phiên giao dịch hôm nay. Cụ thể, tại Tập đoàn Hòa Phát, dòng thép CB240 và D10 CB300 hiện đang giữ mức niêm yết 15.430 đồng/kg.

Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát CB240 / D10 CB300 15.430 Thép Việt Ý (Miền Bắc) CB240 15.150 Thép Việt Ý (Miền Bắc) D10 CB300 14.700 Thép Việt Đức CB240 15.250 Thép Việt Đức CB300 15.050

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khác như Thép VJS, Pomina và Thép Miền Nam cũng thông báo giữ nguyên mức giá cũ, cho thấy tâm lý thận trọng của thị trường nội địa trong bối cảnh giá nguyên liệu thế giới biến động.

Thị trường thế giới: Quặng sắt rời khỏi đỉnh cao 2 năm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/5, giá thép thanh kỳ hạn tháng 6/2026 trên Sàn Thượng Hải ghi nhận mức tăng nhẹ 2 CNY, lên 3.179 CNY/tấn. Tuy nhiên, mặt hàng quặng sắt lại chứng kiến đà sụt giảm đồng loạt trên nhiều sàn giao dịch lớn.

Tại Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2026 giảm xuống còn 830,5 CNY/tấn. Cùng thời điểm, trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tương ứng giảm 0,65 USD về mức 110,45 USD/tấn. Đáng chú ý, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2026 đã lùi xuống dưới mốc 815 CNY/tấn, chính thức rời khỏi vùng đỉnh cao nhất trong gần 2 năm qua.

Nhu cầu suy yếu và áp lực dư cung toàn cầu

Theo phân tích từ Reuters, triển vọng kinh tế chưa tích cực và sự phục hồi chậm của lĩnh vực xây dựng tại Trung Quốc là nguyên nhân chủ chốt kéo giảm nhu cầu tiêu thụ thép. Điều này trực tiếp gây áp lực lên giá quặng sắt. Hoạt động xuất khẩu thép của quốc gia này cũng gặp khó khăn khi khách hàng quốc tế hạn chế mua vào do giá neo cao.

Hơn nữa, nguồn cung quặng sắt toàn cầu đang có dấu hiệu dư thừa đáng kể:

Tồn kho tại các cảng Trung Quốc trong tháng 3 đạt khoảng 167 triệu tấn, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Dự án quặng sắt Simandou ghi nhận sản lượng vận chuyển kỷ lục 1,2 triệu tấn trong tháng 4.

Lượng quặng sắt vận chuyển trên toàn cầu trong tháng 4/2026 tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia dự báo, sự kết hợp giữa nhu cầu tiêu thụ thép theo mùa đang giảm tốc tại Trung Quốc và nguồn cung liên tục mở rộng sẽ tiếp tục tạo áp lực giảm giá đối với thị trường quặng sắt trong ngắn hạn.