Giá thép hôm nay 17/3: Thép Hòa Phát tăng 460 đồng/kg, giá quặng sắt thế giới giằng co Thị trường thép xây dựng trong nước ghi nhận đà tăng mạnh tại nhiều thương hiệu lớn, trong khi giá quặng sắt quốc tế biến động hẹp quanh mốc 107 USD/tấn do áp lực từ Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch ngày 17/3, thị trường thép nội địa chứng kiến sự điều chỉnh tăng giá cục bộ từ các doanh nghiệp lớn. Trái ngược với xu hướng trong nước, thị trường thép và quặng sắt thế giới đang ở trạng thái dao động trong biên độ hẹp, chưa xác định rõ xu hướng do các tác động từ chính sách nhập khẩu của Trung Quốc và đà suy giảm của ngành công nghiệp châu Âu.

Giá thép trong nước tăng mạnh tại nhiều thương hiệu

Theo dữ liệu từ SteelOnline, Tập đoàn Hòa Phát đã thực hiện điều chỉnh tăng giá đáng kể. Cụ thể, dòng thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 hiện được niêm yết ở mức 14.720 đồng/kg, tăng 460 đồng/kg so với kỳ trước.

Tại khu vực miền Bắc, các thương hiệu khác cũng đồng loạt điều chỉnh tăng:

Thép Việt Đức: Ghi nhận mức tăng mạnh nhất. Dòng thép cuộn CB240 tăng 600 đồng/kg lên mức 14.550 đồng/kg; trong khi thép CB300 tăng 800 đồng/kg, đạt mức 14.550 đồng/kg.

Thép Việt Ý: Thép CB240 hiện ở mức 14.440 đồng/kg và D10 CB300 ở mức 14.340 đồng/kg, cùng tăng thêm 300 đồng/kg.

Ngược lại, một số doanh nghiệp vẫn giữ nguyên biểu giá ổn định. Thép Kyoei duy trì mức 13.940 đồng/kg đối với CB240 và 13.740 đồng/kg đối với CB300. Thép Pomina Thái Nguyên cũng giữ giá tại mức 14.140 đồng/kg (CB240) và 13.990 đồng/kg (CB300).

Thị trường quốc tế: Quặng sắt chịu áp lực từ lệnh hạn chế của Trung Quốc

Trên các sàn giao dịch quốc tế, giá nguyên liệu đầu vào ngành thép đang có sự phân hóa nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch, diễn biến tại các sàn lớn như sau:

Sàn giao dịch Mặt hàng (Kỳ hạn tháng 4/2026) Mức giá Biến động Thượng Hải (Trung Quốc) Thép thanh 3.140 CNY/tấn Giảm 0,2% Đại Liên (Trung Quốc) Quặng sắt 812,5 CNY/tấn Tăng 0,6% Singapore Quặng sắt 107 USD/tấn Giảm 0,71 USD

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thận trọng trên thị trường thế giới là việc Tập đoàn China Mineral Resources Group (CMRG) – đơn vị thu mua quốc doanh của Trung Quốc – tiếp tục gia hạn lệnh hạn chế nhập khẩu quặng sắt từ Tập đoàn BHP lần thứ hai trong vòng hai tuần. Đây được xem là động thái gây áp lực trong bối cảnh hai bên đang đàm phán các điều khoản hợp đồng cho năm 2026.

Bên cạnh đó, giá than luyện cốc toàn cầu suy giảm và sự chững lại của hoạt động công nghiệp tại châu Âu trong những tháng đầu năm 2026 cũng góp phần kìm hãm đà phục hồi của giá thép quốc tế. Nhìn chung, thị trường nội địa đang phản ánh những biến động riêng về cung - cầu, trong khi thị trường thế giới vẫn đang trong trạng thái giằng co quyết liệt.