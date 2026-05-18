Giá thép hôm nay 18/5: Thị trường nội địa ổn định, giá thép thanh và quặng sắt thế giới tăng nhẹ Giá thép xây dựng trong nước duy trì ổn định tại mức 15.430 đồng/kg, trong khi thị trường thế giới ghi nhận đà tăng nhẹ của thép thanh và quặng sắt tại các sàn giao dịch lớn đầu tuần.

Thị trường thép xây dựng trong nước ngày 18/5 ghi nhận sự ổn định về giá tại nhiều doanh nghiệp lớn. Trong khi đó, trên sàn giao dịch quốc tế, giá thép thanh và quặng sắt có xu hướng nhích nhẹ khi bước vào tuần giao dịch mới, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư về nhu cầu tiêu thụ và các chính sách vĩ mô.

Giá thép xây dựng trong nước giữ mức ổn định

Theo khảo sát, các thương hiệu thép lớn trong nước chưa có sự điều chỉnh về giá bán so với cuối tuần trước. Cụ thể, thương hiệu Hòa Phát tiếp tục niêm yết giá thép CB240 và D10 CB300 ở mức 15.430 đồng/kg. Đây là mức giá chủ đạo dẫn dắt thị trường trong giai đoạn hiện tại.

Tại khu vực miền Bắc, diễn biến giá tại các doanh nghiệp khác như sau:

Thương hiệu Loại thép CB240 (VND/kg) Loại thép D10 CB300 (VND/kg) Thép Việt Ý 15.150 14.700 Thép Việt Đức 15.250 15.050 Hòa Phát 15.430 15.430

Các doanh nghiệp khác bao gồm VJS miền Bắc, Pomina và Thép Miền Nam cũng duy trì biểu giá cũ, cho thấy nguồn cung và nhu cầu nội địa đang ở trạng thái cân bằng tạm thời.

Biến động nhẹ trên thị trường thép thế giới

Mở cửa phiên giao dịch ngày 18/5, giá thép thanh kỳ hạn tháng 6/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 19 CNY/tấn, tương đương mức tăng 0,6%, đạt 3.205 CNY/tấn. Tương tự, tại Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2026 tăng nhẹ 2 CNY, lên mức 830 CNY/tấn.

Tuy nhiên, tại Sàn Singapore, giá quặng sắt giao tháng 6 lại ghi nhận mức giảm nhẹ 0,15 USD, xuống còn 109 USD/tấn. Sự phân hóa này cho thấy thị trường đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về nhu cầu tiêu thụ thép thực tế tại Trung Quốc cũng như hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ lĩnh vực bất động sản của quốc gia này.

Áp lực chuyển đổi xanh và xu hướng công suất toàn cầu

Bên cạnh diễn biến giá ngắn hạn, ngành thép toàn cầu đang đối mặt với thách thức lớn về giảm phát thải carbon. Theo báo cáo từ tổ chức Global Energy Monitor (GEM), thế giới hiện có khoảng 319 triệu tấn công suất lò cao mới đang được triển khai hoặc lên kế hoạch xây dựng, tăng 5% so với năm ngoái.

Đáng chú ý, Ấn Độ đang dẫn đầu xu hướng này khi chiếm hơn 60% công suất lò cao mới trên toàn cầu. Ước tính đến năm 2035, công suất lò cao thế giới có thể tăng ròng thêm 88 triệu tấn sau khi trừ đi các kế hoạch đóng cửa lò cũ. Cùng với Trung Quốc, Ấn Độ hiện chiếm tới 86% tổng số dự án lò cao mới, vốn chủ yếu dựa trên công nghệ sử dụng than đá.

Các chuyên gia nhận định việc mở rộng công suất truyền thống sẽ gây khó khăn cho mục tiêu giảm phát thải, khi ngành thép hiện đóng góp khoảng 11% tổng lượng khí CO2 toàn cầu. Hiện tại, tỷ trọng công nghệ lò hồ quang điện (EAF) chỉ tăng nhẹ lên 34%, trong khi công nghệ sắt hoàn nguyên trực tiếp (DRI) sử dụng hydro xanh mới chỉ chiếm 2% công suất vận hành toàn cầu.