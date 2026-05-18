Giá thép hôm nay 18/5: Thị trường trong nước ổn định, giá thép thế giới nhích nhẹ 0,6% Giá thép xây dựng trong nước ngày 18/5 duy trì đi ngang tại các doanh nghiệp lớn. Trong khi đó, giá thép thanh tại Thượng Hải tăng nhẹ 0,6% khi bước vào tuần giao dịch mới.

Thị trường thép xây dựng trong nước ngày 18/5 ghi nhận trạng thái ổn định tại các doanh nghiệp đầu ngành như Hòa Phát, Việt Ý và Việt Đức. Trên thị trường quốc tế, giá thép thanh và quặng sắt có xu hướng nhích nhẹ khi bắt đầu phiên giao dịch đầu tuần, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

Giá thép xây dựng trong nước không có biến động

Hiện tại, các doanh nghiệp thép lớn vẫn giữ nguyên biểu giá niêm yết từ cuối tuần trước. Cụ thể, thương hiệu Hòa Phát duy trì mức giá 15.430 đồng/kg cho cả hai dòng thép CB240 và D10 CB300. Tại khu vực miền Bắc, Thép Việt Ý niêm yết giá CB240 ở mức 15.150 đồng/kg và D10 CB300 ở mức 14.700 đồng/kg.

Thép Việt Đức hiện cũng đang duy trì mức giá ổn định với dòng CB240 là 15.250 đồng/kg và thép CB300 là 15.050 đồng/kg. Các thương hiệu khác như VJS miền Bắc, Pomina và Thép Miền Nam hiện chưa có thông báo điều chỉnh giá mới, cho thấy sức mua thị trường đang ở trạng thái cân bằng.

Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát CB240 / D10 CB300 15.430 Thép Việt Ý CB240 15.150 Thép Việt Ý D10 CB300 14.700 Thép Việt Đức CB240 15.250 Thép Việt Đức CB300 15.050

Diễn biến thị trường thép và quặng sắt thế giới

Mở cửa phiên giao dịch ngày 18/5, giá thép thanh kỳ hạn tháng 6/2026 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 19 CNY, tương đương 0,6%, đạt mức 3.205 CNY/tấn. Tương tự, tại Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2026 cũng ghi nhận mức tăng nhẹ 2 CNY, lên mức 830 CNY/tấn.

Ngược lại, trên Sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt giao tháng 6 có sự điều chỉnh giảm nhẹ 0,15 USD, xuống còn 109 USD/tấn. Theo các chuyên gia, thị trường toàn cầu đang chờ đợi các tín hiệu rõ nét hơn về nhu cầu tiêu thụ thực tế tại Trung Quốc và các chính sách hỗ trợ mới cho lĩnh vực bất động sản tại quốc gia này.

Thách thức trong nỗ lực giảm phát thải ngành thép toàn cầu

Bên cạnh diễn biến giá cả, ngành thép thế giới đang đối mặt với áp lực lớn về chuyển đổi xanh. Theo báo cáo từ tổ chức Global Energy Monitor (GEM), công suất lò cao toàn cầu dự kiến sẽ tăng ròng khoảng 88 triệu tấn vào năm 2035. Đáng chú ý, Ấn Độ hiện chiếm hơn 60% công suất sản xuất thép lò cao mới đang được triển khai trên toàn thế giới.

Hiện nay, khoảng 93% công suất sản xuất gang mới của Ấn Độ vẫn dựa trên công nghệ lò cao sử dụng than đá. Cùng với Trung Quốc, hai quốc gia này chiếm tới 86% tổng số dự án lò cao mới toàn cầu. Việc mở rộng sản xuất theo phương thức truyền thống gây khó khăn cho mục tiêu giảm phát thải, khi ngành thép hiện đóng góp khoảng 11% tổng lượng phát thải carbon dioxide toàn cầu.

Trong khi đó, tốc độ chuyển đổi sang các công nghệ sạch hơn vẫn còn khá chậm. Tỷ trọng lò hồ quang điện (EAF) toàn cầu mới chỉ tăng nhẹ từ 33% lên 34% trong năm qua. Đặc biệt, công nghệ sắt hoàn nguyên trực tiếp (DRI) sử dụng hydro xanh mới chỉ chiếm khoảng 2% tổng công suất đang vận hành trên thế giới.