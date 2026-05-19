Giá thép hôm nay 19/5: Thị trường nội địa ổn định, giá quặng sắt thế giới giảm nhẹ Giá thép xây dựng trong nước giữ nguyên mức niêm yết trong khi giá thép thanh và quặng sắt trên các sàn quốc tế đồng loạt đi xuống do nhu cầu tại Trung Quốc chậm lại.

Giá thép xây dựng tại thị trường Việt Nam ngày 19/05 tiếp tục duy trì đà đi ngang. Ngược lại, giá thép và quặng sắt trên các sàn giao dịch quốc tế ghi nhận mức giảm nhẹ do nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tích trữ cao điểm trước kỳ nghỉ lễ.

Thị trường thép nội địa giữ giá ổn định

Khảo sát tại các doanh nghiệp thép hàng đầu, biểu giá niêm yết không có sự điều chỉnh so với các phiên trước đó. Cụ thể, tại Tập đoàn Hòa Phát, thép CB240 và D10 CB300 cùng duy trì ở mức 15.430 đồng/kg. Tại Thép Việt Ý khu vực miền Bắc, giá thép CB240 ở mức 15.150 đồng/kg, còn D10 CB300 đạt 14.700 đồng/kg.

Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát CB240 / D10 CB300 15.430 Thép Việt Ý (Miền Bắc) CB240 15.150 Thép Việt Ý (Miền Bắc) D10 CB300 14.700 Thép Việt Đức (Miền Bắc) CB240 15.250 Thép Việt Đức (Miền Bắc) CB300 15.050

Các thương hiệu khác như Pomina, VJS và Thép Miền Nam cũng thông báo giữ nguyên giá bán để theo dõi thêm các biến động từ thị trường nguyên liệu đầu vào. Hoạt động tiêu thụ trong nước được đánh giá là ổn định nhưng chưa có đột phá mạnh mẽ.

Giá thép và quặng sắt thế giới đồng loạt đi xuống

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/05, giá thép thanh kỳ hạn tháng 06/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 21 CNY, tương đương 0,6%, xuống còn 3.165 CNY/tấn. Tại Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn cùng tháng cũng giảm 0,4%, giao dịch ở mức 824,5 CNY/tấn. Thị trường Singapore ghi nhận mức giảm 0,93 USD, đưa giá quặng sắt về mốc 108,2 USD/tấn.

Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ việc các nhà máy thép tại Trung Quốc đã hoàn tất hoạt động tích trữ nguyên liệu. Theo dữ liệu từ GMK Center, dù biên lợi nhuận của các nhà máy đã cải thiện, thị trường vẫn thiếu động lực tăng trưởng bền vững do tình trạng dư cung và nhu cầu tiêu thụ thực tế trong quý I sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Triển vọng thị trường ngắn hạn

Giới phân tích nhận định giá quặng sắt có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Nguồn cung toàn cầu đang gia tăng khi lượng quặng cập cảng Trung Quốc tăng mạnh và hoạt động xuất khẩu từ các tập đoàn khai khoáng lớn như BHP dần ổn định trở lại sau các vướng mắc về đàm phán.

Trong thời gian tới, dư địa tăng giá được dự báo không lớn khi nhiều nhà máy thép tại Trung Quốc có thể bước vào giai đoạn bảo trì mùa hè. Điều này dẫn đến việc giảm sản lượng gang lò cao, từ đó hạ thấp nhu cầu mua nguyên liệu trên thị trường giao ngay.