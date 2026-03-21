Giá thép hôm nay 20/3: Thị trường nội địa giữ giá, giá quặng sắt thế giới phân hóa mạnh Giá thép xây dựng trong nước ngày 20/3 duy trì ổn định ở mức 12.520 – 13.950 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường quốc tế ghi nhận sự trái chiều giữa giá thép thành phẩm và nguyên liệu quặng sắt.

Thị trường thép xây dựng tại Việt Nam ghi nhận trạng thái đi ngang trong phiên giao dịch ngày 20/3. Các doanh nghiệp sản xuất giữ nguyên biểu giá niêm yết, phản ánh sự thận trọng của thị trường trước các biến động từ nguồn cung nguyên liệu và chi phí logistics quốc tế.

Thị trường trong nước: Giá thép duy trì ổn định trên cả ba miền

Theo khảo sát thực tế, giá thép xây dựng hôm nay không có sự điều chỉnh đáng kể, dao động phổ biến trong khoảng 12.520 – 13.950 đồng/kg tùy chủng loại và khu vực. Cụ thể, dòng thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 vẫn là hai mặt hàng chủ lực giữ giá ổn định.

Khu vực Loại thép Mức giá (VNĐ/kg) Miền Bắc Thép cuộn CB240 13.500 – 13.800 Miền Bắc Thép thanh vằn D10 CB300 12.850 – 13.600 Miền Trung Thép cuộn CB240 Lên đến 13.950 Miền Trung Thép thanh vằn D10 CB300 13.130 – 13.600 Miền Nam Thép cuộn CB240 13.030 – 13.800 Miền Nam Thép thanh vằn D10 CB300 12.520 – 13.600

Tại khu vực miền Trung, giá thép cuộn CB240 hiện ghi nhận mức cao nhất cả nước, tiệm cận ngưỡng 14.000 đồng/kg. Ngược lại, khu vực miền Nam có mức giá dễ chịu hơn, đặc biệt là thép thanh vằn D10 CB300 với mức thấp nhất đạt 12.520 đồng/kg.

Diễn biến trái chiều trên thị trường quốc tế

Trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 có sự phục hồi nhẹ, tăng 0,2% lên mức 3.153 CNY/tấn. Tuy nhiên, sự phân hóa lại xuất hiện rõ rệt tại thị trường nguyên liệu quặng sắt.

Tại sàn Đại Liên (Trung Quốc), giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng nhẹ lên mức 824,5 CNY/tấn. Trái lại, trên sàn Singapore, giá quặng sắt cùng kỳ hạn lại sụt giảm, xuống còn 107,31 USD/tấn. Đáng chú ý, các hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng bắt đầu ghi nhận áp lực giảm giá nhẹ.

Áp lực chi phí và dự báo xu hướng

Nguyên nhân chính dẫn đến sự biến động không đồng nhất này đến từ chi phí vận tải đường biển đang neo ở mức cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu thép toàn cầu. Bên cạnh đó, các nhà máy tại Trung Quốc vẫn phải đối mặt với áp lực chi phí năng lượng lớn, buộc họ phải duy trì giá nguyên liệu đầu vào cao mặc dù nhu cầu thu mua thực tế đang có dấu hiệu suy yếu.

Nhìn chung, các chuyên gia nhận định thị trường thép trong ngắn hạn sẽ tiếp tục trạng thái thận trọng. Giá thép có khả năng duy trì xu hướng tăng nhẹ nếu nhu cầu tiêu thụ cải thiện, song diễn biến này phụ thuộc rất lớn vào sự ổn định của chuỗi cung ứng nguyên liệu toàn cầu và chi phí logistics trong thời gian tới.