Giá thép hôm nay 20/5: Giá quặng sắt chạm đáy 2 tuần, thị trường nội địa đi ngang Giá thép xây dựng trong nước duy trì ổn định ở mức từ 14.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá quặng sắt thế giới chịu áp lực giảm sau chính sách mới từ Trung Quốc.

Thị trường thép xây dựng trong nước ngày 20/5 ghi nhận trạng thái đi ngang tại hầu hết các doanh nghiệp lớn. Trái ngược với sự ổn định nội địa, giá quặng sắt và thép thành phẩm trên các sàn giao dịch quốc tế tiếp tục suy yếu, chạm mức thấp nhất trong hơn hai tuần qua.

Diễn biến giá thép xây dựng trong nước

Theo khảo sát mới nhất, giá thép xây dựng tại thị trường Việt Nam vẫn duy trì đà ổn định, chưa có sự điều chỉnh mới từ các nhà sản xuất. Mức giá hiện tại dao động phổ biến trong khoảng 14.700 - 15.430 đồng/kg tùy thương hiệu và chủng loại.

Doanh nghiệp Khu vực Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát Toàn quốc CB240 / D10 CB300 15.430 Thép Việt Ý Miền Bắc CB240 15.150 Thép Việt Ý Miền Bắc D10 CB300 14.700 Thép Việt Đức Miền Bắc CB240 15.250 Thép Việt Đức Miền Bắc CB300 15.050

Các thương hiệu khác như Pomina, Thép Miền Nam và VJS miền Bắc cũng ghi nhận mức giá không đổi so với các phiên giao dịch trước đó. Sự ổn định này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ và chi phí nguyên liệu đầu vào đang có những tín hiệu trái chiều.

Áp lực từ thị trường quặng sắt thế giới

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2026 trên Sàn Đại Liên (Trung Quốc) đã giảm 6,5 CNY, xuống còn 818 CNY/tấn. Tại thị trường Singapore, giá quặng sắt cũng lùi về mức 107,7 USD/tấn, tương ứng mức giảm 0,5 USD. Đây là phiên giảm thứ tư liên tiếp, đưa giá nguyên liệu này về vùng thấp nhất kể từ cuối tháng 4.

Nguyên nhân chính dẫn đến đà sụt giảm này là do Chính phủ Trung Quốc công bố kế hoạch siết chặt cơ chế hoán đổi công suất trong ngành thép. Theo quy định mới, các doanh nghiệp muốn bổ sung 1 tấn công suất thép mới phải loại bỏ ít nhất 1,5 tấn công suất cũ. Động thái này nhằm xử lý tình trạng dư thừa nguồn cung kéo dài, đồng thời dấy lên lo ngại về sự sụt giảm nhu cầu quặng sắt trong tương lai gần.

Phân tích xu hướng và dự báo

Trên Sàn Thượng Hải, giá thép thanh kỳ hạn tháng 6/2026 cũng giảm nhẹ 9 CNY, xuống mức 3.156 CNY/tấn. Các mặt hàng khác như thép cuộn cán nóng và thép cuộn dây đều ghi nhận mức giảm từ 0,32% đến 0,53% do tác động từ việc chi phí nguyên liệu hạ nhiệt.

Các chuyên gia từ Morgan Stanley nhận định, việc siết chặt chính sách hoán đổi công suất có thể thúc đẩy quá trình tái cơ cấu và hợp nhất ngành thép Trung Quốc trong dài hạn. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc lớn vào quá trình triển khai tại các địa phương. Ở khía cạnh ngắn hạn, dữ liệu từ Mysteel cho thấy nhu cầu quặng sắt vẫn có điểm sáng khi khối lượng giao dịch đường biển trong ngày 18/5 đạt khoảng 1,51 triệu tấn, tăng hơn gấp đôi so với phiên trước đó.

Nhìn chung, thị trường thép nội địa dự kiến sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng gián tiếp từ các biến động chính sách tại Trung Quốc. Trong khi giá nguyên liệu đầu vào thế giới có xu hướng giảm, giá thép trong nước có thể sẽ duy trì trạng thái tích lũy cho đến khi có những tín hiệu rõ ràng hơn về nhu cầu tiêu thụ từ ngành xây dựng.