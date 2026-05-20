Giá thép hôm nay 20/5: Thị trường nội địa đi ngang, quặng sắt thế giới xuống đáy 2 tuần Giá thép xây dựng trong nước duy trì ổn định tại các doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, Việt Ý. Trong khi đó, giá quặng sắt thế giới giảm xuống mức thấp nhất hơn nửa tháng.

Tại thị trường Việt Nam, giá thép xây dựng trong phiên giao dịch ngày 20/5 ghi nhận sự ổn định tại hầu hết các doanh nghiệp lớn. Diễn biến này trái ngược với xu hướng đi xuống của thị trường nguyên liệu thế giới, nơi giá quặng sắt và thép thanh kỳ hạn liên tục điều chỉnh giảm trước các áp lực chính sách từ Trung Quốc.

Chi tiết giá thép xây dựng trong nước

Theo khảo sát từ các doanh nghiệp, biểu giá thép hiện vẫn giữ nguyên so với các phiên giao dịch trước đó. Tại Tập đoàn Hòa Phát, dòng thép CB240 và D10 CB300 hiện được niêm yết đồng giá ở mức 15.430 đồng/kg.

Tại khu vực miền Bắc, thương hiệu Thép Việt Ý duy trì giá thép CB240 ở mức 15.150 đồng/kg và thép D10 CB300 ở mức 14.700 đồng/kg. Tương tự, Thép Việt Đức cũng không điều chỉnh giá bán, với dòng CB240 và CB300 lần lượt ở mức 15.250 đồng/kg và 15.050 đồng/kg. Một số đơn vị khác như Pomina, Thép Miền Nam và VJS hiện cũng chưa có thông báo mới về việc thay đổi biểu giá.

Thị trường thế giới: Quặng sắt chịu áp lực từ Trung Quốc

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá thép thanh kỳ hạn tháng 6/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 9 CNY, xuống còn 3.156 CNY/tấn. Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt cùng kỳ hạn cũng lùi về mức 818 CNY/tấn sau khi giảm 6,5 CNY. Tại thị trường Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn ghi nhận mức giảm 0,5 USD, giao dịch quanh ngưỡng 107,7 USD/tấn.

Thị trường quặng sắt đang chịu áp lực lớn sau khi Trung Quốc công bố kế hoạch siết chặt cơ chế hoán đổi công suất trong ngành thép. Mục tiêu của chính sách này là xử lý tình trạng dư thừa công suất kéo dài. Cụ thể, để bổ sung 1 tấn công suất thép mới, các doanh nghiệp tại nước này sẽ phải loại bỏ ít nhất 1,5 tấn công suất cũ.

Phân tích xu hướng và nhu cầu nguyên liệu

Theo các chuyên gia từ Morgan Stanley, việc siết chặt chính sách hoán đổi công suất có thể thúc đẩy quá trình tái cơ cấu và hợp nhất ngành thép Trung Quốc trong dài hạn. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc lớn vào quá trình triển khai tại các địa phương.

Mặc dù giá giảm, nhu cầu quặng sắt ngắn hạn vẫn cho thấy tín hiệu ổn định. Dữ liệu từ Mysteel cho thấy khối lượng giao dịch quặng sắt đường biển trong ngày 18/5 đã tăng hơn gấp đôi so với phiên trước, đạt khoảng 1,51 triệu tấn. Ở các nhóm nguyên liệu khác, giá than luyện cốc giảm 0,49% và than cốc giảm 0,78%.

Trên Sàn Thượng Hải, đa số các mặt hàng thép đều nối dài đà giảm khi chi phí nguyên liệu đầu vào hạ nhiệt. Cụ thể, giá thép thanh giảm 0,53%, thép cuộn cán nóng giảm 0,32% và thép cuộn dây giảm 0,33%. Riêng mặt hàng thép không gỉ ghi nhận trạng thái đi ngang.