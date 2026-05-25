Giá thép hôm nay 25/5: Doanh nghiệp nội địa giữ mức 15.430 đồng/kg, giá thế giới đồng loạt giảm Giá thép xây dựng trong nước duy trì ổn định khi sức tiêu thụ chưa biến động. Trong khi đó, giá thép và quặng sắt quốc tế giảm nhẹ do áp lực chi phí năng lượng và nhu cầu thấp điểm tại Trung Quốc.

Thị trường thép xây dựng trong nước ngày 25/5 tiếp tục ghi nhận sự ổn định về giá tại các doanh nghiệp sản xuất lớn. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ chưa có dấu hiệu bứt phá, các đơn vị sản xuất chủ động giữ giá niêm yết để theo dõi các tín hiệu từ thị trường nguyên liệu đầu vào.

Diễn biến giá thép xây dựng trong nước

Hiện tại, mức giá phổ biến của các dòng thép CB240 và D10 CB300 dao động trong khoảng 14.700 đồng/kg đến hơn 15.400 đồng/kg tùy thương hiệu và khu vực. Cụ thể, giá niêm yết tại một số doanh nghiệp trọng điểm như sau:

Doanh nghiệp Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát CB240 / D10 CB300 15.430 Thép Việt Ý (Miền Bắc) CB240 15.150 Thép Việt Ý (Miền Bắc) D10 CB300 14.700 Thép Việt Đức CB240 15.250 Thép Việt Đức CB300 15.050

Bên cạnh đó, các thương hiệu khác như Pomina, Thép Miền Nam và VJS tại khu vực Miền Bắc cũng giữ nguyên biểu giá cũ, không điều chỉnh trong phiên giao dịch hôm nay.

Thị trường thép xây dựng duy trì sự ổn định về giá trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ chưa biến động mạnh.

Áp lực chi phí đè nặng lên thị trường quốc tế

Trái ngược với sự tĩnh lặng của thị trường nội địa, giá thép và quặng sắt thế giới trong phiên 25/5 đồng loạt giảm nhẹ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lo ngại về chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao và Trung Quốc bước vào mùa tiêu thụ thấp điểm.

Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép thanh giao tháng 6/2026 giảm 16 CNY/tấn, xuống còn 3.130 CNY/tấn. Tương tự, tại Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, giá quặng sắt giao tháng 6 giảm 1,5 CNY/tấn, chốt ở mức 810 CNY/tấn. Thị trường Singapore cũng ghi nhận mức giảm 0,6 USD/tấn đối với quặng sắt kỳ hạn, còn 105,5 USD/tấn.

Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) nhận định, các bất ổn địa chính trị tại Trung Đông đang đẩy giá năng lượng và chi phí vận tải đường biển tăng mạnh. Điều này trực tiếp gây áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà máy sản xuất. Ngoài ra, yếu tố thời tiết bất lợi như mùa mưa tại miền Nam và nắng nóng tại miền Bắc Trung Quốc cũng đang làm chậm tiến độ các công trình xây dựng, kéo giảm nhu cầu tiêu thụ thép thực tế.

Dự báo triển vọng thị trường cuối năm

Dù đang đối mặt với nhiều thách thức ngắn hạn, giới phân tích vẫn duy trì cái nhìn lạc quan về nhu cầu thép trong nửa cuối năm. Kỳ vọng này dựa trên các chính sách nới lỏng tiền tệ và nỗ lực thúc đẩy đầu tư công của Trung Quốc nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Hơn nữa, định hướng cắt giảm phát thải carbon và loại bỏ các cơ sở sản xuất có công suất lạc hậu được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện cán cân cung - cầu. Các doanh nghiệp sản xuất được khuyến nghị cần kiểm soát chặt chẽ công suất và lượng hàng tồn kho để ứng phó với các biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu.