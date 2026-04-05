Giá thép hôm nay 29/4: Thị trường nội địa ổn định, giá thế giới giảm do nguồn cung nới lỏng Giá thép xây dựng trong nước duy trì đi ngang tại các thương hiệu Hòa Phát, Việt Ý; giá quặng sắt quốc tế giảm do nguồn cung từ Trung Quốc được cải thiện.

Giá thép xây dựng tại thị trường Việt Nam trong ngày 29/4 ghi nhận trạng thái đi ngang, chưa chịu tác động từ các biến động bên ngoài. Ngược lại, giá thép và quặng sắt trên thị trường quốc tế đồng loạt giảm khi áp lực về nguồn cung nguyên liệu được giải tỏa.

Diễn biến giá thép xây dựng trong nước

Tại thị trường nội địa, các doanh nghiệp sản xuất thép lớn vẫn duy trì mức giá niêm yết ổn định. Các thương hiệu như VJS, Pomina và Thép Miền Nam chưa có sự điều chỉnh mới về biểu giá bán ra, cho thấy tâm lý chờ đợi của thị trường trong bối cảnh cung - cầu hiện tại.

Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát CB240 & D10 CB300 15.430 Thép Việt Ý (miền Bắc) CB240 15.150 Thép Việt Ý (miền Bắc) D10 CB300 14.700 Thép Việt Đức CB240 15.250 Thép Việt Đức CB300 15.050

Thị trường thế giới giảm do nguồn cung được nới lỏng

Trên thị trường quốc tế, giá nguyên liệu đầu vào ghi nhận xu hướng đi xuống sau khi Trung Quốc cho phép các nhà sản xuất thép tiếp tục nhận các lô hàng quặng sắt từng bị tạm dừng trước đó. Động thái này giúp cải thiện đáng kể nguồn cung trên các sàn giao dịch hàng hóa.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 5/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,45%, xuống còn 3.107 nhân dân tệ/tấn. Tại Sàn Đại Liên, giá quặng sắt cùng kỳ hạn cũng giảm 0,55% về mức 806,5 nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, tại Singapore, giá mặt hàng này lùi về mức 106,38 USD/tấn.

Yếu tố tác động và dự báo ngắn hạn

Bên cạnh việc nới lỏng nguồn cung từ Trung Quốc, giá các loại nguyên liệu khác như than luyện cốc và than cốc cũng đồng loạt giảm, góp phần làm giảm chi phí sản xuất đầu vào. Tuy nhiên, thị trường vẫn chịu ảnh hưởng đan xen từ quyết định tạm dừng xuất khẩu thép của Iran đến hết tháng 5/2026.

Việc Iran tạm ngừng xuất khẩu có thể làm thay đổi cán cân cung - cầu tại khu vực châu Á trong trung hạn. Nhìn chung, giá thép trong ngắn hạn dự kiến sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp khi thị trường chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về nhu cầu tiêu thụ thực tế từ các dự án hạ tầng lớn.