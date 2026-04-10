Giá thép ngày 10/04/2026: Thị trường nội địa duy trì ổn định, giá thế giới giảm sâu Trong khi giá thép xây dựng trong nước đi ngang tại các doanh nghiệp lớn, thị trường quốc tế ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hơn một tháng do dư thừa nguồn cung.

Thị trường thép xây dựng Việt Nam ngày 10/04/2026 ghi nhận trạng thái đi ngang tại hầu hết các doanh nghiệp sản xuất lớn. Trái ngược với sự tĩnh lặng trong nước, giá thép và quặng sắt trên thị trường quốc tế đồng loạt lao dốc, chạm mức thấp nhất trong hơn 30 ngày qua do áp lực từ nguồn cung gia tăng và nhu cầu tiêu thụ yếu tại Trung Quốc.

Giá thép nội địa duy trì mức ổn định

Diễn biến thực tế cho thấy cung – cầu trong nước hiện đang ở trạng thái cân bằng, giúp giá bán tại các nhà máy không có sự điều chỉnh đáng kể. Mặt bằng giá hiện tại ít chịu tác động tức thời từ các biến động nguyên liệu trên sàn chứng khoán quốc tế. Cụ thể, bảng giá niêm yết tại các thương hiệu phổ biến như sau:

Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát CB240 / D10 CB300 15.430 Thép Việt Ý (Miền Bắc) CB240 15.150 Thép Việt Ý (Miền Bắc) D10 CB300 14.700 Thép Việt Đức CB240 15.250 Thép Việt Đức CB300 15.050

Các đơn vị khác như Pomina, Thép Miền Nam và VJS cũng thông báo giữ nguyên biểu giá cũ. Theo các chuyên gia, sự ổn định này giúp thị trường xây dựng nội địa dễ dàng hoạch định chi phí trong ngắn hạn.

Thị trường thế giới chịu áp lực từ nguồn cung quặng sắt

Trên thị trường quốc tế, kết thúc phiên giao dịch ngày 09/04, sắc đỏ bao trùm các sàn giao dịch hàng hóa lớn. Tại Sàn Thượng Hải, giá thép thanh kỳ hạn tháng 05/2026 giảm 0,13%, lùi về mức 3.079 CNY/tấn. Đáng chú ý, giá quặng sắt ghi nhận mức sụt giảm mạnh hơn do biên lợi nhuận thấp khiến các nhà máy thép hạn chế sản xuất.

Hợp đồng quặng sắt tháng 05 giảm 1,7%, xuống còn 778,5 CNY/tấn. Sàn Singapore: Giá giảm 2,71 USD, hiện neo ở mức 103,06 USD/tấn.

Nguyên nhân chính dẫn đến đà giảm này là do nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc vẫn duy trì ở mức thấp, trong khi nguồn cung quặng sắt có dấu hiệu tăng trưởng mạnh. Thêm vào đó, tiến trình đàm phán hợp đồng dài hạn cho năm 2026 giữa Trung Quốc và tập đoàn khai khoáng BHP đang tạo ra kỳ vọng về việc gia tăng nguồn cung giao ngay, gây áp lực trực tiếp lên giá thành.

Nhìn chung, dù thị trường thép thế giới có thể tiếp tục chịu sức ép giảm giá trong ngắn hạn, thị trường Việt Nam được dự báo sẽ khó có biến động đột biến nhờ sự cân bằng nội tại về cung cầu.