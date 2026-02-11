Giá thép ngày 11/2: Thị trường nội địa đi ngang, giá quặng sắt và thép thế giới giảm nhẹ Trong khi giá thép trong nước duy trì ổn định tại cả ba miền, các sàn giao dịch quốc tế như Thượng Hải và Đại Liên ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm do áp lực tồn kho và nhu cầu yếu.

Ngày 11/2, thị trường thép nội địa tiếp tục duy trì mặt bằng giá ổn định đối với các thương hiệu lớn như Hòa Phát, Việt Đức, Việt Ý. Ngược lại, trên các sàn giao dịch quốc tế, giá thép thanh và quặng sắt ghi nhận xu hướng giảm nhẹ khi giới đầu tư cân nhắc giữa nguồn cung dồi dào và triển vọng nhu cầu thực tế còn thấp.

Diễn biến giá thép trong nước tại ba miền

Tại thị trường miền Bắc, giá thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 của Hòa Phát hiện đứng ở mức 14.010 đồng/kg. Thép Việt Đức niêm yết mức 14.050 đồng/kg cho loại CB240 và 13.850 đồng/kg với D10 CB300. Thương hiệu Việt Ý duy trì mức giá lần lượt là 13.940 đồng/kg và 13.840 đồng/kg. Thép VAS tiếp tục giữ mức giá cạnh tranh nhất khu vực với CB240 ở mức 13.740 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, giá thép ghi nhận sự phân hóa nhẹ giữa các thương hiệu. Hòa Phát chào bán ở mức 13.800 đồng/kg (CB240) và 13.600 đồng/kg (D10 CB300). Trong khi đó, thép Việt Đức niêm yết mức giá cao hơn, lần lượt là 14.250 đồng/kg và 14.050 đồng/kg. Thép VAS tại khu vực này giao dịch quanh mức 13.130 - 13.640 đồng/kg.

Thị trường miền Nam chứng kiến sự ổn định tương tự. Hòa Phát duy trì giá thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg. Thép VAS niêm yết loại CB240 tại 13.740 đồng/kg và D10 CB300 tại 13.430 đồng/kg.

Khu vực Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VNĐ/kg) Miền Bắc Hòa Phát CB240 14.010 Miền Bắc Việt Ý CB240 13.940 Miền Trung Hòa Phát D10 CB300 13.600 Miền Nam Hòa Phát CB240 14.010

Thị trường thép nội địa giữ mức giá ổn định trong khi giá thế giới chịu áp lực điều chỉnh.

Áp lực giảm giá trên thị trường quốc tế

Trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE), hợp đồng thép cây giao tháng 9/2026 giảm 5 Nhân dân tệ, chốt phiên ở mức 3.103 Nhân dân tệ/tấn. Hầu hết các mặt hàng khác như thép cán nóng và thép không gỉ cũng ghi nhận mức giảm từ 0,55% đến 0,65%.

Tại thị trường nguyên liệu, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên sàn Đại Liên (DCE) tạm dừng chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp, giữ mức 761,5 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 110,19 USD/tấn). Tại sàn Singapore, quặng sắt kỳ hạn tháng 3 tăng nhẹ 0,5%, duy trì trên mốc tâm lý 100,4 USD/tấn.

Thách thức từ tồn kho và nhu cầu tiêu thụ

Dữ liệu từ Mysteel cho thấy tồn kho tại 47 cảng lớn của Trung Quốc vẫn đang ở mức cao dù tốc độ cập cảng đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong tuần từ 2/2 đến 8/2. Sàn giao dịch Kim loại Thượng Hải nhận định chưa có tín hiệu rõ ràng về việc giảm tồn kho, điều này gây áp lực trực tiếp lên giá thành phẩm.

Các chuyên gia từ ANZ Research đánh giá thị trường quặng sắt sẽ tiếp tục đối mặt với thách thức lớn trong thời gian tới nếu Trung Quốc không có thêm các biện pháp kích thích kinh tế đủ mạnh. Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khi các nguyên liệu đầu vào như than cốc và than luyện cốc đồng loạt giảm hơn 1,6%.