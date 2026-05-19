Giá thép ngày 19/5: Thị trường trong nước ổn định, giá quặng sắt thế giới giảm Ngày 19/5, giá thép xây dựng nội địa duy trì ở mức 14.700-15.430 đồng/kg. Ngược lại, giá quặng sắt tại Singapore và Trung Quốc sụt giảm do áp lực dư cung và nhu cầu tiêu thụ chậm.

Thị trường thép xây dựng trong nước ngày 19/5 tiếp tục duy trì đà đi ngang tại các doanh nghiệp lớn. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá thép thanh và quặng sắt đồng loạt sụt giảm do nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc suy yếu và nguồn cung toàn cầu gia tăng.

Giá thép xây dựng trong nước giữ mức ổn định

Theo khảo sát tại các doanh nghiệp sản xuất, giá thép xây dựng hôm nay không có sự biến động so với phiên trước đó. Cụ thể, các thương hiệu lớn như Hòa Phát, Thép Việt Ý và Thép Việt Đức vẫn niêm yết giá bán ở ngưỡng ổn định.

Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát CB240 và D10 CB300 15.430 Thép Việt Ý (miền Bắc) CB240 15.150 Thép Việt Ý (miền Bắc) D10 CB300 14.700 Thép Việt Đức (miền Bắc) CB240 15.250 Thép Việt Đức (miền Bắc) D10 CB300 15.050

Các thương hiệu khác như VJS, Pomina và Thép Miền Nam cũng ghi nhận xu hướng đi ngang, phản ánh trạng thái chờ đợi tín hiệu mới từ thị trường tiêu thụ nội địa.

Thị trường thế giới chịu áp lực giảm

Trái ngược với sự ổn định trong nước, giá các mặt hàng nguyên liệu và thép thành phẩm trên các sàn giao dịch quốc tế ghi nhận sắc đỏ. Tại Sàn Thượng Hải, giá thép thanh kỳ hạn tháng 6/2026 giảm 21 CNY, tương đương 0,6%, xuống còn 3.165 CNY/tấn.

Thị trường quặng sắt cũng chứng kiến xu hướng tương tự:

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2026 giảm 0,4%, chốt phiên ở mức 824,5 CNY/tấn. Sàn Singapore: Giá quặng sắt cùng kỳ hạn giảm 0,93 USD, xuống còn 108,2 USD/tấn.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư sau khi các nhà máy thép Trung Quốc hoàn tất hoạt động tích trữ nguyên liệu. Nhu cầu mua trên thị trường giao ngay có dấu hiệu chững lại đáng kể.

Nguyên nhân và triển vọng thị trường

Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ việc ngành thép Trung Quốc tiếp tục đối mặt với tình trạng dư cung và xuất khẩu suy yếu. Trong quý I, cả sản lượng thép lẫn mức tiêu thụ thực tế của nước này đều ghi nhận mức sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, nguồn cung quặng sắt toàn cầu gia tăng cũng gây sức ép lên giá. Lượng quặng cập cảng Trung Quốc tăng mạnh, trong khi hoạt động xuất khẩu từ các tập đoàn khai khoáng lớn như BHP đang dần trở lại bình thường sau khi tháo gỡ các vướng mắc về đàm phán.

Giới phân tích nhận định, trong ngắn hạn, giá quặng sắt có thể dao động ổn định nhờ sản lượng gang lò cao của Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng không lớn khi nhiều nhà máy thép có thể bước vào giai đoạn bảo trì mùa hè, đồng thời nguồn cung đường biển dự kiến tiếp tục được đẩy mạnh.