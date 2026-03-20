Giá thép ngày 20/3: Trong nước ổn định quanh mức 12.520 đồng/kg, quốc tế biến động Thị trường thép Việt Nam duy trì mặt bằng giá từ 12.520 – 13.950 đồng/kg. Trên thế giới, giá thép thanh Thượng Hải tăng nhẹ trong khi quặng sắt Singapore giảm.

Thị trường thép xây dựng nội địa ngày 20/3 tiếp tục duy trì đà ổn định, không có điều chỉnh mới về giá. Theo khảo sát, các sản phẩm phổ biến như thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 hiện dao động trong biên độ từ 12.520 đồng/kg đến 13.950 đồng/kg tùy theo khu vực và thương hiệu sản xuất.

Chi tiết mặt bằng giá thép tại các khu vực

Tại khu vực miền Bắc, giá thép cuộn CB240 hiện phổ biến ở mức 13.500 – 13.800 đồng/kg, trong khi thép thanh vằn D10 CB300 dao động quanh ngưỡng 12.850 – 13.600 đồng/kg. Khu vực miền Trung ghi nhận mức giá trần cao nhất, đạt khoảng 13.950 đồng/kg đối với sản phẩm thép cuộn.

Khu vực Thép cuộn CB240 (VNĐ/kg) Thép thanh vằn D10 CB300 (VNĐ/kg) Miền Bắc 13.500 – 13.800 12.850 – 13.600 Miền Trung Đến 13.950 13.130 – 13.600 Miền Nam 13.030 – 13.800 Từ 12.520

Tại miền Nam, giá thép nhìn chung có phần thấp hơn so với các khu vực khác. Thép cuộn CB240 dao động từ 13.030 – 13.800 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ghi nhận mức thấp nhất toàn thị trường ở ngưỡng 12.520 đồng/kg.

Hoạt động sản xuất thép tại nhà máy trong bối cảnh giá nội địa ổn định.

Biến động trái chiều trên thị trường thế giới

Trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 ghi nhận mức tăng nhẹ 0,2%, lên mức 3.153 CNY/tấn. Tuy nhiên, tại thị trường nguyên liệu, giá quặng sắt đang có sự phân hóa mạnh mẽ giữa các sàn giao dịch quốc tế.

Sàn Đại Liên (Trung Quốc): Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4 tăng lên 824,5 CNY/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4 tăng lên 824,5 CNY/tấn. Sàn Singapore: Giá cùng kỳ hạn giảm xuống còn 107,31 USD/tấn.

Giá cùng kỳ hạn giảm xuống còn 107,31 USD/tấn. Hợp đồng tương lai: Các hợp đồng giao tháng 5/2026 tại Đại Liên ghi nhận mức giảm nhẹ.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự phân hóa này là do chi phí vận tải tăng cao ảnh hưởng đến xuất khẩu, trong khi các nhà máy tại Trung Quốc vẫn phải duy trì giá nguyên liệu cao do áp lực chi phí năng lượng, bất chấp nhu cầu thu mua đang có dấu hiệu suy yếu.

Dự báo xu hướng thị trường thép

Trong bối cảnh chi phí đầu vào và logistics vẫn neo ở mức cao, thị trường thép dự kiến sẽ tiếp tục trạng thái biến động thận trọng. Mặc dù giá thép có thể duy trì xu hướng tăng nhẹ trong thời gian tới, nhưng diễn biến thực tế sẽ phụ thuộc lớn vào sức mua của thị trường và biến động giá nguyên liệu toàn cầu.