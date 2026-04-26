Giá thép ngày 23/4: Thị trường nội địa đi ngang, giá quặng sắt thế giới tăng nhẹ Giá thép xây dựng trong nước ngày 23/4 duy trì ổn định với mức 15.430 đồng/kg tại Hòa Phát. Trong khi đó, giá quặng sắt quốc tế nhích lên 107,29 USD/tấn do nhu cầu tích trữ.

Thị trường thép xây dựng nội địa ngày 23/4 không ghi nhận biến động mới, với mặt bằng giá duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn. Trong khi đó, thị trường nguyên liệu thế giới có sự phân hóa khi giá quặng sắt tăng nhẹ nhờ lực cầu ngắn hạn từ các nhà máy thép Trung Quốc.

Thị trường trong nước duy trì trạng thái ổn định

Tại thị trường nội địa, các thương hiệu thép lớn tiếp tục giữ nguyên mức giá niêm yết từ các phiên trước. Cụ thể, tại Hòa Phát, dòng thép CB240 và D10 CB300 cùng duy trì ở mức 15.430 đồng/kg. Đây là mức giá chủ đạo dẫn dắt thị trường trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ đang ở trạng thái trầm lắng.

Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát CB240 / D10 CB300 15.430 Thép Việt Ý CB240 15.150 Thép Việt Ý D10 CB300 14.700 Thép Việt Đức CB240 15.250 Thép Việt Đức CB300 15.050

Các thương hiệu khác như Pomina, Thép Miền Nam và VJS cũng không có sự điều chỉnh nào về giá. Theo các chuyên gia, thị trường thép nội địa hiện chưa xuất hiện các yếu tố đủ mạnh để thúc đẩy một đợt điều chỉnh giá mới trong ngắn hạn.

Giá quặng sắt quốc tế nhích tăng trước kỳ nghỉ lễ

Trên thị trường quốc tế, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/4, giá các loại nguyên liệu đầu vào diễn biến trái chiều. Đáng chú ý, giá quặng sắt tại Singapore tăng lên mức 107,29 USD/tấn. Tại sàn Đại Liên, mặt hàng này cũng duy trì quanh mức 809,5 nhân dân tệ/tấn, có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 3.

Đà tăng của giá quặng sắt chủ yếu xuất phát từ hoạt động mua bổ sung nguyên liệu của các nhà máy thép Trung Quốc nhằm phục vụ sản xuất trước kỳ nghỉ lễ đầu tháng 5. Lực cầu này đã lấn át những lo ngại về nguồn cung gia tăng trên thị trường toàn cầu.

Áp lực chi phí đầu vào và triển vọng thị trường

Bên cạnh quặng sắt, giá các loại nguyên liệu luyện thép khác như than cốc và than luyện cốc cũng có xu hướng tăng, tạo áp lực nhất định lên chi phí sản xuất của các nhà máy. Tuy nhiên, trên Sàn Thượng Hải, giá thép thanh kỳ hạn tháng 5/2026 lại giảm nhẹ 0,06%, xuống còn 3.124 nhân dân tệ/tấn.

Về triển vọng trung hạn, tập đoàn BHP nhận định nhu cầu quặng sắt vận chuyển đường biển có thể sẽ đi ngang trong những năm tới. Sự sụt giảm nhu cầu tại thị trường Trung Quốc dự kiến sẽ được bù đắp bởi sự tăng trưởng tại các thị trường mới nổi và sự phục hồi kinh tế tại khu vực châu Âu.

Đáng chú ý, những vướng mắc thương mại giữa BHP và China Mineral Resources Group (đơn vị thu mua tập trung của Trung Quốc) đã được tháo gỡ sau khi hai bên hoàn tất đàm phán hợp đồng. Động thái này giúp giải tỏa tâm lý lo ngại về nguồn cung và ổn định dòng chảy thương mại thép toàn cầu.