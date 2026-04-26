Về Báo Hà Tĩnh

Giá thép ngày 23/4: Thị trường nội địa đi ngang, giá quặng sắt thế giới tăng nhẹ

Kim Ngân26/04/2026 05:32

Giá thép xây dựng trong nước ngày 23/4 duy trì ổn định với mức 15.430 đồng/kg tại Hòa Phát. Trong khi đó, giá quặng sắt quốc tế nhích lên 107,29 USD/tấn do nhu cầu tích trữ.

Thị trường thép xây dựng nội địa ngày 23/4 không ghi nhận biến động mới, với mặt bằng giá duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn. Trong khi đó, thị trường nguyên liệu thế giới có sự phân hóa khi giá quặng sắt tăng nhẹ nhờ lực cầu ngắn hạn từ các nhà máy thép Trung Quốc.

Thị trường trong nước duy trì trạng thái ổn định

Tại thị trường nội địa, các thương hiệu thép lớn tiếp tục giữ nguyên mức giá niêm yết từ các phiên trước. Cụ thể, tại Hòa Phát, dòng thép CB240 và D10 CB300 cùng duy trì ở mức 15.430 đồng/kg. Đây là mức giá chủ đạo dẫn dắt thị trường trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ đang ở trạng thái trầm lắng.

Thương hiệuLoại thépGiá niêm yết (VND/kg)
Hòa PhátCB240 / D10 CB30015.430
Thép Việt ÝCB24015.150
Thép Việt ÝD10 CB30014.700
Thép Việt ĐứcCB24015.250
Thép Việt ĐứcCB30015.050

Các thương hiệu khác như Pomina, Thép Miền Nam và VJS cũng không có sự điều chỉnh nào về giá. Theo các chuyên gia, thị trường thép nội địa hiện chưa xuất hiện các yếu tố đủ mạnh để thúc đẩy một đợt điều chỉnh giá mới trong ngắn hạn.

Thị trường thép trong nước ổn định trong khi giá nguyên liệu thế giới biến động nhẹ

Giá quặng sắt quốc tế nhích tăng trước kỳ nghỉ lễ

Trên thị trường quốc tế, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/4, giá các loại nguyên liệu đầu vào diễn biến trái chiều. Đáng chú ý, giá quặng sắt tại Singapore tăng lên mức 107,29 USD/tấn. Tại sàn Đại Liên, mặt hàng này cũng duy trì quanh mức 809,5 nhân dân tệ/tấn, có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 3.

Đà tăng của giá quặng sắt chủ yếu xuất phát từ hoạt động mua bổ sung nguyên liệu của các nhà máy thép Trung Quốc nhằm phục vụ sản xuất trước kỳ nghỉ lễ đầu tháng 5. Lực cầu này đã lấn át những lo ngại về nguồn cung gia tăng trên thị trường toàn cầu.

Áp lực chi phí đầu vào và triển vọng thị trường

Bên cạnh quặng sắt, giá các loại nguyên liệu luyện thép khác như than cốc và than luyện cốc cũng có xu hướng tăng, tạo áp lực nhất định lên chi phí sản xuất của các nhà máy. Tuy nhiên, trên Sàn Thượng Hải, giá thép thanh kỳ hạn tháng 5/2026 lại giảm nhẹ 0,06%, xuống còn 3.124 nhân dân tệ/tấn.

Về triển vọng trung hạn, tập đoàn BHP nhận định nhu cầu quặng sắt vận chuyển đường biển có thể sẽ đi ngang trong những năm tới. Sự sụt giảm nhu cầu tại thị trường Trung Quốc dự kiến sẽ được bù đắp bởi sự tăng trưởng tại các thị trường mới nổi và sự phục hồi kinh tế tại khu vực châu Âu.

Đáng chú ý, những vướng mắc thương mại giữa BHP và China Mineral Resources Group (đơn vị thu mua tập trung của Trung Quốc) đã được tháo gỡ sau khi hai bên hoàn tất đàm phán hợp đồng. Động thái này giúp giải tỏa tâm lý lo ngại về nguồn cung và ổn định dòng chảy thương mại thép toàn cầu.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá thép ngày 23/4: Thị trường nội địa đi ngang, giá quặng sắt thế giới tăng nhẹ
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO