Giá thép ngày 23/4: Thị trường nội địa ổn định, giá quặng sắt thế giới tăng nhẹ Trong khi giá thép xây dựng trong nước duy trì quanh mốc 15.000 đồng/kg, giá quặng sắt quốc tế tăng lên 107,29 USD/tấn nhờ nhu cầu tích trữ từ các nhà máy Trung Quốc.

Thị trường thép xây dựng trong nước ngày 23/4 ghi nhận trạng thái đi ngang, không có sự điều chỉnh mới về giá tại các doanh nghiệp sản xuất lớn. Ngược lại, trên thị trường quốc tế, giá quặng sắt có xu hướng nhích nhẹ khi các nhà máy thép tại Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động thu mua nguyên liệu trước kỳ nghỉ lễ đầu tháng 5.

Giá thép nội địa duy trì mặt bằng ổn định

Tại thị trường miền Bắc, các thương hiệu thép lớn tiếp tục giữ nguyên mức giá niêm yết từ các phiên trước. Cụ thể, thương hiệu Hòa Phát duy trì giá thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.430 đồng/kg. Thép Việt Ý niêm yết mức giá 15.150 đồng/kg đối với dòng CB240 và 14.700 đồng/kg với dòng D10 CB300.

Thép Việt Đức cũng không có biến động, giữ giá hai dòng sản phẩm chủ lực CB240 và CB300 lần lượt là 15.250 đồng/kg và 15.050 đồng/kg. Các doanh nghiệp khác như Pomina, Thép Miền Nam và VJS cũng ghi nhận trạng thái tương tự. Nhìn chung, sức tiêu thụ nội địa đang ở mức trung bình, chưa có yếu tố đột biến để thúc đẩy các doanh nghiệp điều chỉnh biểu giá bán lẻ.

Thị trường thép trong nước duy trì sự ổn định trong phiên giao dịch ngày 23/4.

Biến động trái chiều trên sàn giao dịch quốc tế

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá các loại nguyên liệu đầu vào và thép thành phẩm trên thế giới có sự phân hóa. Tại Sàn Thượng Hải, giá thép thanh kỳ hạn tháng 5/2026 giảm nhẹ 0,06%, xuống còn 3.124 nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, giá quặng sắt ghi nhận sắc xanh trên nhiều sàn giao dịch lớn:

Tăng lên mức 107,29 USD/tấn. Đại Liên (Trung Quốc): Duy trì quanh mức 809,5 nhân dân tệ/tấn.

Đáng chú ý, giá quặng sắt trong phiên đã có thời điểm chạm mốc cao nhất kể từ cuối tháng 3. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các nhà sản xuất thép tại Trung Quốc tăng cường tích trữ hàng dự phòng trước kỳ nghỉ lễ dài ngày. Bên cạnh đó, thông tin BHP Group hoàn tất đàm phán hợp đồng với China Mineral Resources Group cũng giúp tháo gỡ các nút thắt thương mại, tạo tâm lý tích cực cho thị trường ngắn hạn.

Triển vọng thị trường trung hạn

Theo báo cáo từ các tổ chức phân tích, mặc dù nhu cầu ngắn hạn đang được hỗ trợ bởi yếu tố mùa vụ, nhưng triển vọng trung hạn vẫn còn nhiều thách thức. BHP nhận định nhu cầu quặng sắt vận chuyển bằng đường biển có thể đi ngang trong những năm tới. Sự sụt giảm tiêu thụ tại Trung Quốc dự kiến sẽ được bù đắp bởi tăng trưởng tại các thị trường mới nổi và sự phục hồi sản xuất tại khu vực châu Âu.

Tại thị trường Trung Quốc, các sản phẩm thép thành phẩm như thép cuộn cán nóng tăng 0,62%, trong khi thép dây và thép không gỉ điều chỉnh giảm. Sự biến động trong biên độ hẹp này cho thấy cung và cầu đang ở trạng thái cân bằng tạm thời, khiến thị trường thép toàn cầu chưa hình thành một xu hướng rõ rệt trong ngắn hạn.