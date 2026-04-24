Giá thép ngày 24/04/2026: Thị trường nội địa ổn định ở mức 15.430 đồng/kg Giá thép xây dựng trong nước ngày 24/04/2026 duy trì trạng thái đi ngang tại các doanh nghiệp lớn. Trong khi đó, giá quặng sắt thế giới ghi nhận điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn giữ vững trên ngưỡng 100 USD/tấn.

Thị trường thép xây dựng Việt Nam ngày 24/04/2026 tiếp tục duy trì mặt bằng giá ổn định, không có biến động mới từ các nhà sản xuất lớn. Xu hướng này phản ánh trạng thái cân bằng giữa cung và cầu trong ngắn hạn, dù thị trường nguyên liệu thế giới đang có những dấu hiệu phân hóa rõ nét.

Diễn biến giá thép xây dựng trong nước

Tại các doanh nghiệp thép hàng đầu, biểu giá niêm yết vẫn được giữ nguyên so với các phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, thương hiệu Hòa Phát niêm yết thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.430 đồng/kg.

Tại khu vực miền Bắc, Thép Việt Ý ghi nhận mức giá 15.150 đồng/kg đối với dòng CB240 và khoảng 14.700 đồng/kg đối với D10 CB300. Tương tự, Thép Việt Đức cũng duy trì giá bán CB240 ở mức 15.250 đồng/kg và CB300 ở mức 15.050 đồng/kg. Các thương hiệu khác như Pomina, Thép Miền Nam và VJS hiện cũng chưa thông báo về bất kỳ đợt điều chỉnh giá nào mới.

Dưới đây là bảng giá thép tham khảo của một số thương hiệu lớn (đơn vị: đồng/kg):

Thương hiệu Loại thép CB240 Loại thép D10 CB300 Hòa Phát 15.430 15.430 Thép Việt Ý 15.150 14.700 Thép Việt Đức 15.250 15.050

Thị trường thế giới: Quặng sắt chịu áp lực điều chỉnh

Trái ngược với sự tĩnh lặng của thị trường nội địa, giá nguyên liệu đầu vào trên thế giới ghi nhận những diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 23/04. Trên Sàn Thượng Hải, giá thép thanh kỳ hạn tháng 05/2026 tăng nhẹ 0,13%, đạt mức 3.128 nhân dân tệ/tấn. Các mặt hàng khác như thép cuộn cán nóng tăng 0,33% và thép không gỉ tăng 0,4%.

Tuy nhiên, giá quặng sắt lại ghi nhận đà giảm nhẹ. Tại sàn Đại Liên, giá quặng sắt lùi về mức 808,5 nhân dân tệ/tấn. Trên Sàn Singapore, giá mặt hàng này giao dịch quanh ngưỡng 106,69 USD/tấn. Đáng chú ý, dù điều chỉnh giảm, giá quặng sắt vẫn duy trì trên mốc 100 USD/tấn trong suốt hơn 6 tuần qua, cho thấy nền giá nguyên liệu vẫn đang ở mức cao.

Áp lực cung và chi phí vận tải toàn cầu

Áp lực giảm giá quặng sắt chủ yếu đến từ kỳ vọng nguồn cung gia tăng. Tập đoàn BHP Group vừa công bố sản lượng vượt dự kiến, trong khi Rio Tinto vẫn giữ nguyên kế hoạch sản xuất cao cho năm 2026. Mặc dù nguồn cung dồi dào gây áp lực giảm giá, nhưng chi phí năng lượng và logistics tăng cao đã đóng vai trò lực đỡ quan trọng.

Đặc biệt, những căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển qua eo biển Strait of Hormuz, làm gia tăng chi phí logistics toàn cầu. Sự đan xen giữa yếu tố cung tăng và chi phí đầu vào tăng khiến thị trường thép và quặng sắt thế giới chưa thể hình thành xu hướng rõ rệt trong ngắn hạn.