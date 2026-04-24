Giá thép ngày 24/4/2026: Hòa Phát niêm yết 15.430 đồng/kg, thị trường nội địa ổn định

Kim Ngân24/04/2026 15:31

Thị trường thép xây dựng trong nước ngày 24/4 duy trì mặt bằng giá đi ngang tại các doanh nghiệp lớn. Trong khi đó, giá quặng sắt thế giới điều chỉnh giảm nhẹ nhưng vẫn giữ trên ngưỡng 100 USD.

Thị trường thép xây dựng trong nước ngày 24/4 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện biến động đáng kể về giá tại nhiều doanh nghiệp đầu ngành. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá nguyên liệu và các mặt hàng thép trên sàn giao dịch quốc tế có sự phân hóa rõ rệt.

Bảng giá thép xây dựng trong nước hôm nay

Tại thị trường nội địa, các thương hiệu lớn vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết từ các phiên trước. Cụ thể, giá thép tại các đơn vị chủ chốt như sau:

Thương hiệuLoại thépGiá niêm yết (VND/kg)
Hòa PhátCB240 / D10 CB30015.430
Thép Việt Ý (miền Bắc)CB24015.150
Thép Việt Ý (miền Bắc)D10 CB30014.700
Thép Việt ĐứcCB24015.250
Thép Việt ĐứcCB30015.050

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khác như Pomina, Thép Miền Nam và VJS cũng ghi nhận trạng thái đi ngang, chưa có thông báo điều chỉnh mới về giá bán. Nhìn chung, mặt bằng giá thép nội địa đang ở giai đoạn ổn định về cung cầu.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy thép hiện đại

Diễn biến trái chiều trên thị trường quốc tế

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/4, giá thép và nguyên liệu đầu vào trên thế giới có xu hướng phân hóa. Đáng chú ý, giá thép thanh kỳ hạn tháng 5/2026 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng nhẹ 0,13%, đạt mức 3.128 nhân dân tệ/tấn.

Ngược lại, giá quặng sắt lại ghi nhận đà giảm nhẹ trên nhiều sàn giao dịch trọng điểm. Cụ thể:

  • Sàn Đại Liên: Giảm xuống còn 808,5 nhân dân tệ/tấn.
  • Sàn Singapore: Lùi về mức 106,69 USD/tấn.

Mặc dù điều chỉnh giảm, giá quặng sắt vẫn duy trì trên ngưỡng 100 USD/tấn trong suốt hơn 6 tuần liên tiếp. Điều này cho thấy mặt bằng giá nguyên liệu vẫn tương đối vững chắc trước các áp lực thị trường.

Phân tích nguồn cung và chi phí vận tải

Giá quặng sắt hiện đang chịu áp lực từ khả năng gia tăng nguồn cung toàn cầu. Một số tập đoàn khai khoáng lớn như BHP Group đã ghi nhận sản lượng vượt kỳ vọng, trong khi Rio Tinto tiếp tục duy trì kế hoạch sản lượng cao cho năm 2026.

Tuy nhiên, đà giảm của giá nguyên liệu đang bị kìm hãm bởi chi phí đầu vào tăng, đặc biệt là năng lượng và vận tải toàn cầu. Theo các chuyên gia, diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là hoạt động vận chuyển qua Strait of Hormuz có dấu hiệu bị ảnh hưởng, đã trực tiếp làm gia tăng chi phí logistics.

Tại nhóm nguyên liệu luyện kim, giá than luyện cốc và than cốc ghi nhận giảm nhẹ. Trong khi đó, các sản phẩm thép khác trên Sàn Thượng Hải như thép cuộn cán nóng tăng 0,33% và thép không gỉ tăng 0,4%.

Tóm lại, thị trường thép thế giới đang chịu tác động đan xen giữa nguồn cung nguyên liệu dồi dào và chi phí vận chuyển tăng cao. Sự cân bằng này khiến giá quặng sắt và thép thành phẩm duy trì trạng thái biến động hẹp, chưa hình thành xu hướng rõ rệt trong ngắn hạn.

