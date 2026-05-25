Giá thép ngày 25/5 ổn định tại thị trường nội địa, thế giới chịu sức ép giảm

Kim Ngân25/05/2026 17:34

Trong khi giá thép xây dựng trong nước duy trì ổn định ở mức 15.430 đồng/kg, thị trường quốc tế ghi nhận xu hướng giảm do chi phí nguyên liệu tăng và nhu cầu thấp điểm.

Ngày 25/5, giá thép xây dựng tại thị trường Việt Nam tiếp tục duy trì đà đi ngang tại hầu hết các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, thị trường quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức khi chi phí năng lượng tăng cao và nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc bước vào giai đoạn thấp điểm mùa hè.

Diễn biến giá thép tại thị trường trong nước

Tại thị trường nội địa, các thương hiệu thép lớn vẫn giữ nguyên biểu giá niêm yết so với các phiên giao dịch trước đó. Ghi nhận cho thấy sự ổn định này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng chưa có biến động đột biến.

Thị trường thép xây dựng nội địa duy trì đà ổn định trong phiên giao dịch ngày 25/5
Thương hiệuKhu vựcLoại thépGiá niêm yết (VND/kg)
Hòa PhátToàn quốcCB240 và D10 CB30015.430
Thép Việt ÝMiền BắcCB24015.150
Thép Việt ÝMiền BắcD10 CB30014.700
Thép Việt ĐứcToàn quốcCB24015.250
Thép Việt ĐứcToàn quốcCB30015.050

Bên cạnh các đơn vị trên, một số thương hiệu khác như Pomina, Thép Miền Nam và VJS miền Bắc cũng tiếp tục giữ nguyên giá bán, không ghi nhận sự điều chỉnh mới trong phiên hôm nay.

Thị trường quốc tế chịu áp lực từ chi phí và nhu cầu thấp

Trái ngược với sự tĩnh lặng của thị trường nội địa, giá thép và quặng sắt trên các sàn giao dịch quốc tế đồng loạt sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 25/5. Nguyên nhân chính được cho là do lo ngại về chi phí nguyên liệu đầu vào và các yếu tố thời tiết tại Trung Quốc.

  • Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải: Giá thép thanh giao tháng 6/2026 giảm 16 CNY/tấn, xuống còn 3.130 CNY/tấn.
  • Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên: Giá quặng sắt giao tháng 6 giảm 1,5 CNY/tấn, xuống mức 810 CNY/tấn.
  • Thị trường Singapore: Giá quặng sắt kỳ hạn giảm 0,6 USD/tấn, còn 105,5 USD/tấn.

Phân tích xu hướng và dự báo thị trường

Theo báo cáo của Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA), ngành thép nước này đang chịu áp lực lớn từ giá năng lượng và nguyên liệu sản xuất tăng mạnh. Tình trạng này bắt nguồn từ những bất ổn địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Nếu giá dầu tiếp tục neo cao, chi phí vận tải đường biển và năng lượng sẽ gây sức ép nặng nề lên biên lợi nhuận của các nhà máy sản xuất.

Đáng lưu ý, nhu cầu thép tại Trung Quốc được dự báo sẽ suy yếu trong ngắn hạn do yếu tố thời tiết. Mùa mưa tại miền Nam và nắng nóng gay gắt tại miền Bắc có thể làm gián đoạn các hoạt động xây dựng. CISA khuyến nghị các doanh nghiệp cần chủ động kiểm soát công suất và giảm lượng tồn kho để bảo đảm cân bằng cung - cầu.

Dù gặp khó khăn trong ngắn hạn, giới phân tích vẫn kỳ vọng vào những tín hiệu tích cực trong nửa cuối năm. Các chính sách nới lỏng tiền tệ và nỗ lực thúc đẩy đầu tư công của Trung Quốc được cho là động lực quan trọng hỗ trợ nhu cầu thép. Đồng thời, định hướng cắt giảm phát thải carbon và loại bỏ các công suất sản xuất lạc hậu sẽ giúp cải thiện vị thế của ngành thép trong dài hạn.

