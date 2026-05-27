Giá thép ngày 27/05: Thị trường trong nước đi ngang, giá thép thế giới giảm xuống 3.124 CNY/tấn Giá thép xây dựng nội địa duy trì ổn định tại các doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, Việt Ý. Trong khi đó, giá thép và quặng sắt thế giới tiếp tục giảm do nhu cầu từ Trung Quốc suy yếu.

Giá thép xây dựng tại thị trường Việt Nam trong ngày 27/05 ghi nhận trạng thái ổn định tại hầu hết các doanh nghiệp sản xuất lớn. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá thép thanh và quặng sắt đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng do áp lực dư cung và sức mua từ lĩnh vực bất động sản Trung Quốc chưa cải thiện.

Diễn biến giá thép tại thị trường Việt Nam

Tại thị trường nội địa, các doanh nghiệp thép vẫn giữ nguyên biểu giá niêm yết từ các phiên trước đó trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ chưa có biến động đột biến. Cụ thể, mức giá tại một số thương hiệu phổ biến được ghi nhận như sau:

Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát CB240 / D10 CB300 15.430 Thép Việt Ý (Miền Bắc) CB240 15.150 Thép Việt Ý (Miền Bắc) D10 CB300 14.700 Thép Việt Đức (Miền Bắc) CB240 15.250 Thép Việt Đức (Miền Bắc) CB300 15.050

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khác như Pomina, Thép Miền Nam và VJS vẫn duy trì mặt bằng giá bán ổn định. Các chuyên gia nhận định, thị trường thép trong nước đang ở giai đoạn tích lũy và chờ đợi những tín hiệu mới từ hoạt động đầu tư công và thị trường xây dựng dân dụng.

Áp lực giảm giá trên thị trường quốc tế

Trái ngược với sự ổn định trong nước, giá thép và nguyên liệu đầu vào trên các sàn giao dịch quốc tế tiếp tục chịu sức ép lớn. Tại Sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép thanh giao tháng 06/2026 đã giảm 48 CNY/tấn, lùi về mức 3.124 CNY/tấn.

Thị trường quặng sắt cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi giá kỳ hạn trên Sàn Đại Liên giảm 12,5 CNY, xuống còn 804 CNY/tấn. Tại thị trường Singapore, giá quặng sắt lùi nhẹ về mốc 105 USD/tấn. Đây là những mức giá thấp nhất được ghi nhận trong khoảng một tháng trở lại đây.

Nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc tác động tiêu cực đến giá cả

Theo dữ liệu từ Reuters, áp lực giảm giá chủ yếu đến từ tình trạng dư cung kéo dài. Lượng quặng sắt tồn kho tại các cảng của Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao, trong khi nguồn cung từ Australia và Brazil liên tục gia tăng. Trong 4 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 418,6 triệu tấn quặng sắt, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, hoạt động sản xuất thép thô của nước này lại có dấu hiệu chậm lại. Trong tháng 04/2026, sản lượng thép thô của Trung Quốc chỉ đạt 86,63 triệu tấn, giảm 2,8% so với cùng kỳ và là mức thấp nhất của tháng 4 kể từ năm 2018. Sự lệch pha giữa việc nhập khẩu nguyên liệu ở mức cao và sản xuất đầu ra sụt giảm đã trực tiếp đẩy giá quặng sắt và thép thanh đi xuống.

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này được cho là do sự suy yếu kéo dài của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc. Mặc dù đầu tư hạ tầng và sản xuất công nghiệp có sự phục hồi, nhưng tốc độ này chưa đủ để bù đắp cho khoảng trống nhu cầu từ ngành xây dựng nhà ở, khiến thị trường thép toàn cầu chưa thể thoát khỏi áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.