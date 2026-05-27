Giá thép ngày 27/5: Thị trường nội địa ổn định, giá quặng sắt thế giới giảm sâu Trong khi giá thép trong nước đi ngang quanh mốc 15.000 đồng/kg, thị trường thế giới đối mặt với áp lực dư cung và nhu cầu phục hồi chậm từ lĩnh vực bất động sản Trung Quốc.

Thị trường thép trong nước ngày 27/5 ghi nhận trạng thái đi ngang tại hầu hết các doanh nghiệp sản xuất lớn. Ngược lại, giá thép và quặng sắt trên thị trường quốc tế tiếp tục xu hướng giảm, chạm mức thấp nhất trong vòng một tháng qua do tình trạng dư cung kéo dài và sức mua yếu từ quốc gia tiêu thụ hàng đầu là Trung Quốc.

Thị trường thép xây dựng nội địa giữ giá ổn định

Tại thị trường Việt Nam, giá thép xây dựng hiện đang duy trì sự ổn định trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ chưa có nhiều biến động đáng kể. Các doanh nghiệp lớn vẫn niêm yết mức giá cũ nhằm hỗ trợ thị trường và duy trì doanh số bán hàng.

Dưới đây là bảng giá thép tham khảo tại một số thương hiệu phổ biến trong phiên giao dịch hôm nay:

Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VND/kg) Hòa Phát CB240 / D10 CB300 15.430 Thép Việt Ý (Miền Bắc) CB240 15.150 Thép Việt Ý (Miền Bắc) D10 CB300 14.700 Thép Việt Đức (Miền Bắc) CB240 15.250 Thép Việt Đức (Miền Bắc) CB300 15.050

Ngoài ra, các đơn vị khác như Pomina, Thép Miền Nam và VJS tại khu vực miền Bắc cũng chưa có thông báo điều chỉnh mới, giữ nguyên mặt bằng giá so với các phiên giao dịch trước đó.

Giá thép thế giới chạm mức thấp nhất trong một tháng

Trên thị trường quốc tế, áp lực bán tháo vẫn hiện hữu khi nguồn cung nguyên liệu đầu vào dồi dào đối lập với triển vọng tiêu thụ ảm đạm. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá thép thanh kỳ hạn tháng 6/2026 trên Sàn Thượng Hải đã giảm 48 CNY/tấn, lùi về mức 3.124 CNY/tấn.

Thị trường nguyên liệu cũng không nằm ngoài xu hướng giảm. Giá quặng sắt kỳ hạn trên Sàn Đại Liên mất thêm 12,5 CNY, hiện chỉ còn 804 CNY/tấn. Tại Sàn Singapore, giá quặng sắt cũng điều chỉnh giảm nhẹ, giao dịch quanh ngưỡng 105 USD/tấn. Theo Reuters, đây là mức giá thấp nhất ghi nhận được trong khoảng một tháng trở lại đây.

Sự lệch pha giữa nguồn cung và nhu cầu thực tế

Phân tích dữ liệu thị trường cho thấy một nghịch lý đang diễn ra tại Trung Quốc. Trong 4 tháng đầu năm 2026, lượng quặng sắt nhập khẩu của quốc gia này đạt 418,6 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sản lượng thép thô trong tháng 4 lại giảm 2,8%, đạt 86,63 triệu tấn – mức thấp nhất của tháng 4 tính từ năm 2018.

Sự lệch pha này khiến lượng tồn kho tại các cảng của Trung Quốc luôn ở mức cao, tạo áp lực giảm giá trực tiếp lên quặng sắt. Các chuyên gia kinh tế nhận định, lĩnh vực bất động sản suy yếu kéo dài là nguyên nhân chính khiến nhu cầu thép không thể phục hồi mạnh mẽ như kỳ vọng, mặc dù đầu tư hạ tầng và sản xuất công nghiệp đã có những dấu hiệu khởi sắc nhất định.

Trong ngắn hạn, giá thép và nguyên liệu đầu vào dự kiến sẽ tiếp tục chịu sức ép nếu nhu cầu từ các công trường xây dựng không được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là khi nguồn cung từ Australia và Brazil vẫn duy trì tốc độ gia tăng ổn định.