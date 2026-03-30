Giá thép ngày 30/3: Thị trường nội địa giữ mức ổn định, quặng sắt thế giới giảm nhẹ Giá thép xây dựng trong nước duy trì ổn định quanh mức 14.700-15.020 đồng/kg, trong khi giá nguyên liệu và thép kỳ hạn tại Trung Quốc đồng loạt điều chỉnh giảm.

Trong phiên giao dịch ngày 30/3, thị trường thép nội địa Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái bình ổn với mức giá niêm yết không đổi tại các doanh nghiệp lớn. Ngược lại, thị trường thế giới ghi nhận sự điều chỉnh giảm nhẹ ở các mặt hàng thép thanh và quặng sắt ngay khi mở cửa phiên đầu tuần.

Thị trường thép trong nước giữ đà ổn định

Tại thị trường Việt Nam, nhiều doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng vẫn giữ nguyên mặt bằng giá từ các phiên trước đó. Đáng chú ý, Tập đoàn Hòa Phát và Thép Việt Ý tiếp tục là những đơn vị dẫn dắt mặt bằng giá chung với biên độ dao động hẹp.

Thương hiệu Loại thép Giá niêm yết (VNĐ/kg) Hòa Phát Thép CB240 14.920 Hòa Phát Thép D10 CB300 15.020 Thép Việt Ý Thép CB240 14.800 Thép Việt Ý Thép D10 CB300 14.700 Thép Việt Đức Thép CB240 14.800 Thép Việt Đức Thép CB300 14.800

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp như Pomina và Thép Miền Nam hiện chưa có thông báo điều chỉnh giá mới. Sự ổn định này cho thấy nhu cầu tiêu thụ tại thị trường nội địa vẫn đang ở mức cân bằng, chưa có đột biến lớn từ phía các dự án hạ tầng hay xây dựng dân dụng.

Giá quặng sắt và thép thế giới đồng loạt giảm

Trái ngược với sự tĩnh lặng của thị trường trong nước, giá thép và nguyên liệu đầu vào trên các sàn giao dịch quốc tế bắt đầu tuần mới với xu hướng đi xuống. Áp lực điều chỉnh ngắn hạn đang đè nặng lên các hợp đồng kỳ hạn.

Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE): Giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 0,3% (tương đương 10 nhân dân tệ), xuống còn 3.095 nhân dân tệ/tấn.

Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên: Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4 ghi nhận mức giảm 0,7% (khoảng 5,5 nhân dân tệ), hiện ở mức 815 nhân dân tệ/tấn.

Sàn Giao dịch Singapore: Giá quặng sắt giảm 0,4 USD, lùi về mốc 106,55 USD/tấn.

Thép cuộn cán nóng (HRC) tại Hàn Quốc đi ngược xu hướng

Trong khi các nguyên liệu đầu vào giảm giá, phân khúc thép cuộn cán nóng (HRC) tại thị trường Hàn Quốc lại ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ. Hai nhà sản xuất hàng đầu là POSCO và Hyundai Steel đã công bố kế hoạch nâng giá bán cho các đơn hàng giao tháng 4.

Cụ thể, mức tăng dự kiến dao động từ 30.000 đến 40.000 won/tấn, đưa giá HRC tại Hàn Quốc lên khoảng 860.000 won/tấn (tương đương 570 USD/tấn). Theo giới phân tích, động lực tăng giá đến từ chi phí sản xuất tăng cao, nguồn cung thắt chặt và các chính sách bảo hộ thương mại. Đặc biệt, việc Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc và Nhật Bản đã tạo đà hỗ trợ đáng kể cho giá thép nội địa nước này.

Nhìn chung, thị trường thép thế giới đang chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn, tuy nhiên phân khúc HRC được dự báo sẽ duy trì xu hướng tăng trong thời gian tới do ảnh hưởng từ chính sách thuế và chi phí vận hành.